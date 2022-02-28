لينوفو تعلن عن أول جهاز من سلسلة ThinkPad مع معالجات كوالكوم

تُعد سلسلة أجهزة لابتوب ThinkPad من لينوفو واحدة من أشهر وأقوى إنتاجات الشركة، لكنها على مدار السنوات الماضية اعتمدت معالجات إنتل و AMD كمعالجات أساسية لها، لكنها هذا العام ستوفر لأول مرة جهازًا يحمل معالج سنابدراجون من كوالكوم وسيكون باسم ThinkPad X13s وفق ما أعلنت عنه خلال مشاركتها في MWC 2022.

يوفر لابتوب لينوفو ThinkPad X13s معالج Snapdragon 8cx Gen 3 من كوالكوم وتهدف الشركة من خلاله إلى جعل أجهزة ويندوز التي تعمل بمعالجات كوالكوم المصنعة بهندسة ARM جاذبة للمستخدمين بعد نجاح آبل في معالجات M1 المبنية على هندسة ARM كذلك.

يوفر الجهاز الجديد، الذي يأتي بتصميم أنيق ونحيف للغاية، شاشة بقياس 13.3 بوصة وبطارية تقول الشركة إن بإمكانها الاستمرار حتى 28 ساعة على نفس الشحنة. فيما سيوفر سعة تخزين تصل حتى 1 تيرابايت من نوع PCIe، وذاكرة رام تصل حتى 32 جيجابايت ما يمنحه قوة كبيرة في معالجة البيانات وفقًا للمعطيات والعتاد الخاص به.

مزايا أخرى في جهاز لينوفو ThinkPad X13s:

دعم ويندوز 11.

دعم الجيل الخامس بفضل معالج كوالكوم.

دعم تقنية WiFi 6e.

منفذي USB-C 3.2 Gen 2.

– 90% من اللوحة مصنعة من الماغنيسيوم المعاد تصنيعه.

كاميرا بدقة 5 ميجا بكسل.

سيتوفر الجهاز في عدد من الأسواق حول العالم بحلول شهر مايو 2022 وبسعر يبدأ من 1,000 دولار أمريكي تقريبًا.

المصدر:

Lenovo