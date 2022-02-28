الكشف عن سلسلة Honor Magic 4 مع أندرويد 12 وشحن لاسلكي سريع 100 واط

كشفت شركة هونر عن سلسلة هواتف Honor Magic 4 الراقية على هامش فعاليات MWC 2022، وذلك مع أحدث المواصفات بينها معالج كوالكوم الأخير والشحن السريع 100 واط، فضلًا عن العمل على نظام أندرويد 12. وتأتي السلسلة مع نسخة Honor Magic 4 Pro ونسخة عادية بمواصفات أقل.

هاتف Honor Magic 4 Pro

يتميز الهاتف بشاشة قياس 6.81 بوصة منحنية الأطراف من نوع Flex OLED بتقنية LTPO 2.0 مع دقة 2,848×1,312 بكسل، وتدعم سرعة تحديث 120 هرتز مع حساسية لمس 360 هرتز، وتأتي بسطوع 1,000 وحدة إضاءة، وتقول هونر إنها تدعم 1.07 مليار لون. وتضيف هذه الشاشة دعمًا لمستشعر البصمة خلفها، الذي يأتي من تطوير كوالكوم.

كما يوفر الهاتف معالج Snapdragon Gen 1 من كوالكوم، مع سعة تخزين تصل 512 جيجابايت وذاكرة رام تصل 12 جيجابايت.

يضيف Honor Magic 4 Pro كاميرا ثلاثية مع عدسة بدقة 50 ميجابكسل رئيسية، وأخرى بنفس الدقة واسعة الزاوية، وعدسة تقريب بدقة 64 ميجابكسل مع قدرات التقريب الرقمي حتى 100 مرة. فيما تتواجد على الجهة الأمامية كاميرا بدقة 12 ميجابكسل واسعة جدًا وبجانبها مستشعر تعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد.

يدعم الهاتف بطارية 4,600 ملي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع 100 واط والشحن اللاسلكي 100 واط، والعكسي 5 واط.

مزايا أخرى في هاتف Honor Magic 4 Pro من هونر:

نظام أندرويد 12 مع واجهة مستخدم Magic UI 6.0.

خاصية المكالمات الخاصة.

شريحة مخصصة للأمان لحفظ البيانات والمعلومات الشخصية.

تقنية التعرف على الوجه 3D Face.

شريحتي اتصال.

تقنية الألعاب GPU Turbo X.

معيار مقاومة الماء IP68.

دعم منفذ السماعة 3.5مم.

سماعات ستيريو.

بلوتوث 5.2.

WiFi 6.

تقنية GPS مزدوج.

تقنية NFC.

تقنية UWB.

سيتاح الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، وسيبدأ سعره من 1,099 يورو في أوروبا، وما يعادلها في البلدان الأخرى.

هاتف Honor Magic4:

يوفر الهاتف شاشة بنفس القياس البالغ 6.81 بوصة من نوع LTPO OLED وبدقة 1,224×2,664 بكسل، تدعم سرعة تحديث 120 هرتز وحساسية لمس 360 هرتز، وسيكون هناك مستشعر بصمة أسفل الشاشة.

سيكون الهاتف متاحًا بمعالج Snapdragon Gen 1 من كوالكوم، مع سعة تخزين تصل 512 جيجابايت وذاكرة رام تصل 12 جيجابايت.

يأتي الهاتف مدعمًا مع كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للرئيسة، ونفس الدقة للواسعة، و8 ميجابكسل للتقريب. فيما يتواجد في الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل أحادية دون دعم مستشعر ثلاثي الأبعاد.

يدعم الهاتف بطارية 4,800 ملي أمبير/ساعة، كما يدعم الشحن السريع 66 واط والعكسي 5 واط، دون دعم الشحن اللاسلكي.

مزايا أخرى في هاتف Honor Magic 4 من هونر:

نظام أندرويد 12 مع واجهة مستخدم Magic UI 6.0.

شريحة مخصصة للأمان لحفظ البيانات والمعلومات الشخصية.

تقنية الألعاب GPU Turbo X.

معيار مقاومة الماء IP54.

شريحتي اتصال.

دعم منفذ السماعة 3.5مم.

سماعات ستيريو.

بلوتوث 5.2.

WiFi 6.

تقنية GPS مزدوج.

تقنية NFC.

تقنية UWB.

سيتوفر الهاتف في الأسابيع المقبلة مثلما الحال مع شقيقه الأكبر، وسيتاح بسعر يبدأ من 899 يورو.

المصدر:

Honor