هواوي تكشف عن لوحي وقارئ ذكي في جهاز واحد باسم MatePad Paper

كشفت شركة هواوي قبيل مشاركتها في كونغرس الهواتف العالمي في برشلونة، MWC 2022، عن جهاز MatePad Paper الذي يجمع بين الجهاز اللوحي التقليدي والقارئ الذكي، ليوفر بذلك للمستخدمين القدرة على القراءة والكتابة بطريقة تشبه الكتابة على الدفتر أو الورق التقليدي.

يأتي جهاز هواوي مع شاشة بقياس 10.3 بوصة وتصميم نحيف وأنيق مع غطاء يجعله أقرب ليكون دفترًا أو كتابًا رقميًا، وبإمكانه عرض النصوص والصور ومقاطع الفيديو بجانب توفير إمكانية الكتابة عليه باستخدام القلم الذكي M Pencil وحفظ الكتابات لرؤيتها لاحقًا.

تقول الشركة الصينية إن سرعة استجابة القلم الذكي على هذا الجهاز تصل 26 جزءًا من الثانية؛ ما يجعله في غاية السلاسة عند الكتابة.

ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون باقتناء MatePad Paper لقراءة الكتب والمقالات والكتابة وتدوين الملاحظات رقميًا لتجنب استخدام الكثير من الورق الاستفادة من إمكانية ربط الجهاز مع مختلف أجهزة هواوي بفضل نظام هارموني الذي يعمل عليه، كما سيكون هناك منافذ USB لوصله مع الأجهزة الأخرى ودعم +WiFi 6، مع رام 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت، وبطارية تقول إن بإمكانها العمل حتى 4 أسابيع على نفس الشحنة.

سيكون هذا الجهاز بمثابة منافس مباشر لأجهزة كيندل من أمازون وغيرها من أجهزة القارئ الذكي في الأسواق لما يمتلكه من مواصفات وقدرة على الجمع بين بعض إمكانيات الأجهزة اللوحية التقليدية وأجهزة القارئ الذكي.

يُشار أن الشركة لم تعلن عن أي تفاصيل حول سعر MatePad Paper أو موعد إطلاقه في الأسواق، وإذا كان موجهًا لأسواق محددة عن غيرها من عدمه أم لا.

المصدر:

Huawei