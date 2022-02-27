لماذا لغة بايثون مناسبة للمبتدئين؟



قد يكون اختيار لغة البرمجة الأولى التي يجب أن تتعلمها من أصعب القرارات في حياتك والتي تستهلك الكثير من وقتك، هناك الكثير من اللغات المناسبة للمبتدئين مع توفر موارد كافية عبر الإنترنت تمكّنك من تعلم أي لغة موجودة تقريبًا، لكن يمكنك تعلم لغة البرمجة بايثون كأول لغة وذلك لكونها سهلة القراءة، والكتابة، والتعلم، بالإضافة إلى أنها قابلة للتطوير للغاية، وتعمل عليها أكبر الشركات في العالم، وهي جيدةً جدًا للنماذج الأولية السريعة، والبسيطة، سواء كنت مبتدئًا في البرمجة، أو مطورًا متمرسًا، فيما يلي ستعرف لماذا يجب تعلم لغة بايثون كأول لغة برمجة؟

ما هي لغة البرمجة بايثون؟

لغة Python هي لغة لها استخدامات متعددة، وهي لغة البرمجة الأسرع نموًا. وتتميز بأنها عالية المستوى يتم استخدامها في هندسة البرمجيات للأغراض العامة، وتعرف بأنها لغة تعمل على الخادم، وهي مسؤولة عن معالجة المنطق وراء مدخلات المستخدم، والتفاعل مع قواعد البيانات، والخوادم الأخرى، وما إلى ذلك.

تم إنشاء هذه اللغة في أواخر الثمانينيات من قبل Guido Van Rossum، وبقيت متواجدة منذ عقود إلى جانب لغات أخرى تعمل على الخادم مثل جافا، ولغات C. بايثون هي لغة مفتوحة المصدر، وازدادت شعبيتها في السنوات الأخيرة بسبب استخدامها في علم البيانات. وتمتلك بايثون مجتمعًا قويًا حول التعلم الآلي، ونمذجة البيانات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، مع غناها بالموارد، والمكتبات الشاملة التي تم إنشاؤها من أجل الأغراض ذاتها.

لماذا يجب أن تتعلم بايثون كأول لغة برمجة؟

تمتلك لغة بايثون الكثير من المميزات التي تجعلها مناسبة للمبتدئين الذين لا يمتلكون أي خبرة برمجية سابقة، فإذا كنت تفكر الغوص في بحر البرمجة فيمكنك اختيار لغة بايثون التي ستكتشف بمجرد أن تبدأ تعلمها بأنها لغة سهلة التعلم، تستطيع من خلالها كتابة برامج صغيرة بعد فترة قصيرة جدًا من بدء التعلم، فإذا دخلت في مجال تطوير الويب باستخدام بايثون، فمن المرجح أن يصبح لديك أول تطبيق ويب خاص بك بعد أربعة أسابيع فقط من بدء استخدام بايثون.

هناك عدة عوامل أخرى تشجعك على اختيار بايثون كأول لغة برمجة يجب تعلمها وهي تتمثل في:

لغة بايثون لها استخدامات متعددة

على سبيل المثال، يتم استخدام بايثون في تطبيقات سطح المكتب، فهي من أشهرها خصوصًا في لينكس، علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير الويب، وتطبيقات التصميم الجرافيك، والألعاب، وتطوير الشبكات، و البرمجة النصية، والقائمة تطول. يتم استخدام بايثون كبديل أسهل وأكثر كفاءة في الكتابة للغات التي تؤدي وظائف مماثلة مثل جافا و C؛ لذلك تزداد شعبية بايثون باعتبارها اللغة الأساسية للعديد من التطبيقات.

نظرًا إلى أن بايثون تستخدم للأغراض العامة، يستخدمها المطورون في مجموعة متنوعة من المشاريع المختلفة، فإن كنت جديدًا بالبرمجة، قد لا تكون لديك فكرة واضحة عما تريد بناءه بالمستقبل، ولكن أثناء قيامك ببعض التمارين العملية، ستكتشف بعد وقتٍ قصيرٍ التمارين التي تجدها أكثر إثارة لاهتمامك، علاوة على ذلك ستجد أنه من السهل معرفة ما إذا كان المجال الذي كنت مهتمًا به في البداية وهو الشيء الذي تفضل العمل به لاحقًا.

بايثون هي لغة البرمجة الأسرع نموًا

إن بايثون تنمو بشكل كبير وذلك نظرًا لاستخدامها في العديد من الصناعات، والتطبيقات، وهذا النمو المتسارع يعني ارتفاع الطلب عليها من قبل الشركات على أرض الواقع، وبالتالي يعتبر مستقبل البايثون واعدًا في كل الدول حول العالم.

إذ أن بايثون هي واحدة من أسرع لغات البرمجة نموًا وثاني أكثر لغات البرمجة شيوعًا بشكل عام.

بناء شيفرات واضحة ومقروءة

تتمثل إحدى العوامل التي تدفعك لاختيار بايثون كأول لغة برمجة يمكنك تعلمها في كونها تساعد على تسهيل كتابة شيفرة نظيفة تسهل قراءتها، وعلاوة على ذلك، من السهل نسبيًا قراءة الكود نظرًا لأنه يشبه إلى حد ما اللغة الإنجليزية، هذا يجعل الكتابة بلغة بايثون أسهل من بعض اللغات الأخرى. أضف إلى أن بايثون تستخدم المسافات بدلًا من الأقواس لكي تبدو الشيفرة سهلة القراءة. وهذا ما يساعد المبرمجين على اكتشاف الأخطاء البرمجية بسرعة.

إمكانية التعلم بشكل سريع

عندما تبدأ في تعلم بايثون ستكتب خلال وقت قصير برامج صغيرة خاصة بك، وذلك بفضل البنية الواضحة، وسهولة التعلم، حيث لن تشعر بالصعوبة أثناء فهم الديناميكيات الأساسية لهذه اللغة.

تمتلك مجموعة واسعة من المكتبات

من الأسباب التي تجعل لغة بايثون كأول لغة يجب تعلمها أنها تمتلك مجموعة واسعة من المكتبات القياسية، والحزم الإضافية، تساعد مكتبات لغة بايثون على توسيع وظائف برنامجك، وتساعدك على حل مهام محددة باستخدام بايثون، وهذا يسهل حتى على المبتدئين بدء العمل في مشاريع عملية خلال وقتٍ مبكرٍ، ومن المكتبات المتوفرة في لغة بايثون نذكر:

مكتبة pandas هي مكتبة توفر هياكل بيانات سريعة ومرنة، ومصممة لجعل العمل مع البيانات أمرًا سهلًا وبسيطًا.

مكتبة PYGAL، هي مكتبة لتحليل البيانات، والتصور لرسومات SVG البيانية التفاعلية.

مكتبة Matplotlib، هي مكتبة للتخطيط تحظى بشعبية كبيرة بين عملاء البيانات، والباحثين الأكاديميين.

مكتبة Pygame، تستخدم لتطوير الألعاب.

مكتبة Django، هي إطار عمل لتطوير تطبيقات الويب، سهل التعلم، وبديل رائع عن Ruby on Rails أو Laravel.

مكتبة TensorFlow، هي إحدى مكاتب بايثون التي أنشأتها وأصدرتها شركة جوجل وهي تُستخدم للحوسبة الرقمية السريعة.

موارد بايثون التعليمية المتاحة على الإنترنت

من السهل جدًا بدء استخدام لغة البرمجة بايثون عبر حضور دورة تدريبية عبر الإنترنت، حيث إن الويب مليء بدروس البرمجة، والدورات التدريبية، والمنتديات، والموارد الأخرى، ومن الموارد التي ينصح بها هي أكاديمية حسوب حيث تتوفر في الأكاديمية دورات مدفوعة تساعدك على تعلم البرمجة ليس فقط بلغة البايثون بل بكافة لغات البرمجة، حيث ستتمكن من تعلم البرمجة من الصفر لغاية الوصول للاحتراف، مع ضمان حصولك على وظيفة مناسبة خلال مدة قصيرة، وخلاف ذلك ستتمكن من استرجاع أموالك بكل بساطة.

توفر أكاديمية حسوب أيضًا موارد مجانية تستطيع من خلالها تعلم لغة البرمجة بايثون، كما تساعدك على تعلم لغات البرمجة عبر طرح أسئلة على المختصين الذين يمدون يد العون بأفضل الإجابات للمشاكل التي قد تصادفك أثناء تعلم لغة بايثون، أو خلال تطبيقها.

امتلاكها لمجتمع يقدم الكثير من الدعم

عندما يرتبط الأمر بتعلم شيء جديد فإن أكثر ما تحتاجه هو الحصول على دعم جيد، فمن المحتمل ألا يكمل الأشخاص المبتدئون تعلم أي لغة برمجة إن لم يلقوا الدعم الكبير من أشخاصٍ محترفين آخرين.

كون لغة بايثون تتميز بأنها مفتوحة المصدر فهذا يعني أنها مدعومة من قبل مجتمع كبير، وكلما زاد حجم المجتمع كان أسهل على أي شخص مبتدئ أن يحل المشاكل التي يقع بها عبر مساعدة المطورين المحترفين، وهذا يعني أيضًا أن اللغة ستبقى مستمرة بالتطور لتصبح أفضل.

بالتأكيد ستواجه مشكلة أو مشكلتين في التعليمات البرمجية الخاصة بك عندما تبدأ ببرمجة مشروعك عبر استخدام لغة بايثون، و لمساعدتك في ذلك، يقدم لك المطورين المنضمين لمنتديات بايثون دعمًا كبيرًا، حيث ستجد الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تدور في بالك، وستتمكن من حل كافة المشاكل التي قد تصادفك أثناء كتابة الأكواد البرمجية بلغة بايثون.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3, 4, 5, 6