شركة TCL تستعرض نموذج هاتف يمكن طيّه على الجهتين

تُعد شركة TCL من أكثر الشركات التي تستعرض نماذج للأجهزة الذكية في المعارض التقنية، كالهواتف القابلة للطي والساعات القابلة للطي الأشبه بحلقة مع شاشة، وغيرها من الأجهزة الذكية التي ربما لم نراها كثيرًا على أرض الواقع. واليوم تعود مجددًا بنموذج جديد مع هاتف قابل للطي على الجهتين (للداخل والخارج) على هامش المشاركة في كونغرس الهواتف العالمي MWC 2022.

هذا النموذج يأتي بعد تطوير الشركة نظام Ultra Flex؛ الذي يوفر القدرة على طي الجهاز بكلا الاتجاهات دون التأثير على الشاشة، حيث يدور بزاوية تصل 360 درجة – ما يعني أنه في حال تم ثني الجهاز للداخل أو الخارج فسيعمل بشكل طبيعي.

يحمل نموذج الهاتف الجديد من TCL شاشة من نوع PLP AMOLED بقياس 8 بوصات، وإن تمكنت فعليًا من تطويره وإتاحته في السوق فسيكون نقلة مهمة في الأجهزة القابلة للطي كونه سيساعد المستخدمين على العمل بالطريقة المفضلة سواء والشاشة الداخلية مفتوحة للخارج أو للداخل.

وبجانب ذلك، فقد كشفت الشركة عن نموذج هاتف آخر قابل للف والطي بنفس الوقت باسم Fold n’ Roll؛ بمعنى أنه يمكن طيه بالشكل التقليدي كما هو الحال مع الهواتف الموجودة بالسوق، لكن عند الحاجة لشاشة أكبر حجمًا فيمكن سحب أحد الأطراف لتتمدد الشاشة وتضيف المزيد من المساحة للاستخدام، وهو نموذج تعمل عليه أكثر من شركة في الوقت الراهن وربما نراه في العام القادم في السوق من إحدى الشركات. وسيتيح الهاتف شاشة تصل 8.8 بوصة وهي مساحة كبيرة للاستخدام.

المصدر:

CNet