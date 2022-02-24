ميتا تعمل على مترجم لغات عالمي للميتافيرس

تعمل شركة ميتا (فيس بوك سابقًا) على تقنيات جديدة لجعل عالم ميتافيرس الخاص بها أكثر واقعية وجاهزية، وتعي أن فهم الجمهور لبعضهم البعض من مختلف المناطق من أهم الأمور التي يمكن أن تساعد في ذلك، وهو ما دفعها للعمل على نظام ترجمة عالمي للمستخدمين تقول إنه سيعمل على ترجمة أكثر من 100 لغة مكتوبة ومنطوقة في العالم.

تركز ميتا على جعل المترجم الخاص بها أقرب للواقعية من خلال نموذجين؛ الأول يعمل على فهم اللغات وطريقة التواصل بين المستخدمين حتى لو لم تكن هناك أي نصوص مكتوبة وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والثاني يركز على ترجمة المحتوى الذي يتحدث به الجمهور.

رغم أن مارك زوكيربيرغ تحدث عن هذا المترجم في حدث مباشر أقامته الشركة وبثته عبر الإنترنت، إلا أنه من غير المرجح تطويره بالشكل المطلوب في وقت قريب وإطلاقه للاستخدام.

المصدر:

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