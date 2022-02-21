نظام وصول السحابي للأنظمة المالية ونطاقات البيع والموارد البشرية يضيف مزايا جديدة

تسعى وصول “WOSUL” إلى توفير نظام سحابي مترابط وسهل الاستخدام خاص بالأنظمة المالية ونطاقات البيع والموارد البشرية، لتقلل بذلك العبء على عاتق الشركات المتوسطة والصغيرة بسبب الأنظمة القديمة والتقليدية مع الإعلان عن الكثير من المزايا الخاصة بالنظام.

ويساعد نظام وصول في ربط جميع نُقاط البيع في جميع الفروع المختلفة للمتاجر، ويوفر القدرة على إدارة المشتريات مع مختلف الموردين، بجانب تخزينه جميع بيانات الموردين من السجل التجاري والرقم الضريبي إلى تفاصيل طلب المنتجات، وقدرته على إدارة المخزون مع عدد لا حصر له من الفئات.

ويدعم النظام ربط جميع فروع المنشأة لتمكين المُلاك من متابعة أرقام منشآتهم في أي وقت وفي أي مكان، وإمكانية إدارة المخزون، المشتريات، ونقاط المبيعات بكفاءة عالية مع بيانات شاملة ودقيقة لمنشأتك، تساعد بالحصول على تقارير مفصلة عن المنتجات والمبيعات والمخزون.

يتيح نظام وصول السحابي مزايا أخرى مثل؛ نظام نقاط بيع وإدارة المطبخ والمنيو الرقمي، بحيث يستطيع العميل من خلال المنيو الرقمي الطلب والدفع واستلام المطبخ للطب دون الحاجة للتوجه للكاشير وربط المخزون المنيو الرقمي.

حصل نظام وصول السحابي على اعتماد الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، ويعمل حاليًا على مختلف الأجهزة من هواتف ذكية وأجهزة آيباد وأجهزة لوحية وأجهزه الكمبيوتر وأجهزة الكاشير.