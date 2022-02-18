عربستوك Arabsstock تفتح الفرصة للمصورين والمبدعين لعرض وبيع صورهم للعالم

أعلن موقع عربستوك عن فتح المجال لكافة المصورين الهواة والمحترفين، والمصممين، والمنتجين لبيع صورهم على المنصة والاستفادة من بيع تراخيص أعمالهم لعملاء الموقع والكسب المادي منها.

يمتلك موقع “عربستوك Arabsstock” واحدة من أكبر مكتبات المحتوى العربي والسعودي تحديدًا، حيث تحوى أكثر من 100 ألف صورة وفيديو وفيكتور حصرية قابلة للترخيص والاستخدام، ليكون بحسب مطوريه أكبر مرجع لكافة المنتجين والمصممين وشركات التسويق والصحف الإلكترونية وغيرها التي تبحث عن محتوى رقمي عربي خليجي “يعكس الهوية الصحيحة”.

وتهدف عربستوك لخلق شراكات مع المبدعين من خلال بناء شراكات وفتح فرص ربحية جديدة لهم، حيث يمكنهم الآن بكل سهولة التسجيل بالمنصة ورفع صورهم وأعمالهم الفنية والفيديوهات الأصلية بخطوات بسيطة والكسب المادي بنسبة محددة في كل مرة يتم فيها شراء وتحميل أعمالهم، كما طورت عربستوك لوحة تحكم خاصة بهم تمكنهم من خلالها متابعة مبيعاته وأرباحهم وسحبها على حسابهم الخاص.

وتقول عربستوك إن منصة المساهمين المبدعين سوف تكون المنصة الأولى والأكبر عربيًا للاستثمار من خلال المحتوى الرقمي والأعمال الفنية من خلال الاستفادة من محتوى الأرشيفي الذي يملكه المصورين أو من خلال بناء محتوى جديد وعرضه في المنصة لعملائها المشتركين من كافة أنحاء العالم، جهات حكومية، شركات عالمية، قنوات تلفزيونية، صحف ومجلات عالمية.

كما تركز المنصة أن تكون المرجع الأول للمحتوى العربي وأن تكون الشريك لكافة المبدعين من خلال منصتها الداعمة لهم ومن خلال الظهور في كافة المجتمعات الفنية والابداعية وتقديم الدورات والمعرفة الإبداعية لهم.