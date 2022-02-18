سناب شات سيتيح تغير اسم المستخدم بداية من 23 فبراير

عندما يبدأ أي مستخدم رحلته على تطبيق سناب شات ويختار الاسم الخاص، يظل عالقًا معه إلى ما لا نهاية دون قدرة على تغييره مع الوقت وهي نقطة يجدها الجمهور غير منطقية خاصة بوجود خاصية في معظم المواقع تتيح تغيير الأسماء.

سناب ترغب الآن بإتاحة الفرصة للمستخدمين لتغيير ما ظل موجودًا لسنوات، حيث ستوفر خاصة تسمح بتغيير أسماء المستخدمين بداية من 23 فبراير، ليتمكن بعدها أي شخص من تغيير اسم المستخدم الخاص به والحصول على اسم يليق بوضعه الحالي.

كان المستخدمون الذين يبحثون عن تغيير أسمائهم على سناب شات يضطرون إلى إنشاء حسابات جديدة للحصول على أسماء تعكس شخصياتهم وحالتهم، لكن الآن لن يكونوا مجبورين على ذلك لأنهم سيتمكنون من تغيير الأسماء بسهولة.

المصدر:

Engadget