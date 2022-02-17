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سامسونج تستعد لإطلاق المزيد من الهواتف والأجهزة الذكية نهاية الشهر

ضياء محمود 17 فبراير 2022
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سامسونج تستعد لإطلاق المزيد من الهواتف والأجهزة الذكية نهاية الشهر

تستعد شركة سامسونج للكشف عن المزيد من الأجهزة الذكية خلال الربع الأول من هذا العام بعد إطلاق سلسلة جالكسي S22، حيث نشرت الشركة إعلانًا يؤكد مشاركتها في مؤتمر MWC 2022 هذا العام بعد انقطاع.

وكما يظهر من الإعلان الترويجي للشركة، فإن هناك أجهزة مختلفة ستظهر في 27 فبراير خلال المشاركة في المؤتمر؛ منها أجهزة لاب توب، وهواتف ذكية عادية، وهواتف قابلة للطي، وأجهزة لوحية.

ربما لن تكون الأجهزة جديدة بالكامل في المؤتمر، حيث من الممكن إطلاق نسخ خاصة من الأجهزة السابقة لاسيما الهواتف الذكية لكن بملامح جديدة، حيث ظهرت تقارير مؤخرًا تشير لتعاون سامسونج مع مرسيدس لإطلاق نسخ خاصة من هواتف جالكسي S22 تحمل تصميم مطور بالتعاون بين الشركتين.

المصدر:

Samsung

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