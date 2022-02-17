تويتر ستظهر علامة في حال كانت الحسابات تستخدم النشر التلقائي

ستبدأ تويتر من اليوم إظهار علامة أسفل وصف الحسابات توضح إذا ما كانت تستخدم نظام النشر الآلي أو البوتات في نشر التغريدات، كخطوة جديدة لإظهار المزيد من الشفافية للمستخدمين.

بدأت الشركة اختبار هذه الخاصية في شهر سبتمبر الماضي لدى بعض المستخدمين، لكنها بداية من اليوم ستتاح للمستخدمين بشكل كامل على مستوى العالم.

هذه الميزة لن تكون اجبارية للحسابات التي تستخدم خاصية النشر التلقائي، حيث ستتيح لأصحاب الحسابات تحديد الخيار المناسب لهم لإظهار إذا ما كانت تستخدم بوتات أو خصائص النشر التلقائي من عدمها، لكن ستكون هناك حالات تطلب بها تويتر من المستخدمين توضيح هذا الأمر جليًا خاصة في حال كانت ذات عدد كبير من المتابعين.

Time to celebrate the #GoodBots on Twitter!



We’re launching labels for developer-created accounts so you can identify more of the good bots and their helpful Tweets. https://t.co/of6zFkck4n pic.twitter.com/1K9tBYEpOR — Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2022

المصدر:

Twitter