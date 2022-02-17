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تويتر ستظهر علامة في حال كانت الحسابات تستخدم النشر التلقائي

ضياء محمود 17 فبراير 2022
أقل من دقيقة
تويتر ستظهر علامة في حال كانت الحسابات تستخدم النشر التلقائي

ستبدأ تويتر من اليوم إظهار علامة أسفل وصف الحسابات توضح إذا ما كانت تستخدم نظام النشر الآلي أو البوتات في نشر التغريدات، كخطوة جديدة لإظهار المزيد من الشفافية للمستخدمين.

بدأت الشركة اختبار هذه الخاصية في شهر سبتمبر الماضي لدى بعض المستخدمين، لكنها بداية من اليوم ستتاح للمستخدمين بشكل كامل على مستوى العالم.

هذه الميزة لن تكون اجبارية للحسابات التي تستخدم خاصية النشر التلقائي، حيث ستتيح لأصحاب الحسابات تحديد الخيار المناسب لهم لإظهار إذا ما كانت تستخدم بوتات أو خصائص النشر التلقائي من عدمها، لكن ستكون هناك حالات تطلب بها تويتر من المستخدمين توضيح هذا الأمر جليًا خاصة في حال كانت ذات عدد كبير من المتابعين.

المصدر:

Twitter

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