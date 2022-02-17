بعيد يطلق خدمات التوظيف عن بعد للشركات

أعلن موقع بعيد عن إطلاق خدمات التوظيف عن بعد للشركات، بهدف مساعدة قطاع الأعمال ومدراء التوظيف في العثور على أفضل الكفاءات والمهارات التقنية عن بعد، وذلك عن طريق الاستعانة بخبراء التوظيف على موقع بعيد وبالاستفادة من خلاصة تجربة شركة حسوب في العمل و التوظيف عن بعد.



يمتلك موقع بعيد أكبر قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل عن بُعد عربيًا وفقًا للبيان، بوجود بمئات الآلاف من أصحاب الكفاءات والخبراء في المجالات التقنية خصيصًا، ويدير الموقع شركة حسوب التي تعمل دائمًا على مشاركة خبراتها في إدارة فرق عمل موزعة عن بُعد ليستفيد منها مجتمع رواد الأعمال والشركات الناشئة عربيًا.



مع تغيّر ممارسات التوظيف، والاتجاه نحو التوظيف عن بُعد الذي فرضه التحول الرقمي، يُعد استقطاب أفضل الخبرات والمهارات للعمل عن بعد أمرًا حاسمًا للشركات في ظل سوق العمل التنافسي اليوم، لذا أطلق موقع بعيد خدماته الجديدة من أجل تسهيل عملية التوظيف عن بعد بدءًا من ترشيح المتميزين من مجموع المتقدمين، ثم انتخاب الأفضل وترشيحهم للشركات بما يتناسب مع بيئتها وثقافتها. ومِن ثَمَ يساعد الشركات على تحسين جودة التوظيف، ورفع معدل الدوران الوظيفي، وتجنب نفقات التوظيف الإضافية.



وتتضح أهمية الخدمة، حيث يعمل فريق من الخبراء وأخصائي التوظيف في بعيد على كسب الوقت من خلال متابعة جميع مراحل التوظيف بجودة وكفاءة عالية بدءً من تقييم واختيار طلبات التوظيف وإجراء مقابلات العمل وحتى إيجاد أفضل المرشحين. كما يتيح موقع بعيد نشر إعلان وظيفتك لجذب أفضل الكفاءات وأصحاب المهارات والخبرات من الباحثين عن عمل عن بعد في المجالات التقنية ومن مختلف البلدان للتقدم للوظائف.

علاوة على ذلك تقوم منصة بعيد بإرسال عروض العمل إلى قاعدة كبيرة من المهتمين بالحصول على جديد وظائف العمل عن بعد، كل ضمن مجال تخصصه، مما يسهل على الشركات الوصول إلى توظيف أفضل الخبرات ضمن زمن قياسي. تعتبر قرارات التوظيف الصحيحة الخطوة الأكثر أهمية والأكثر صعوبة في عملية بناء فريق عمل موزع عن بُعد.

وكانت شركة حسوب التي تدير أكبر منصتي عمل حر عربيًا خمسات ومستقل، قد أطلقت موقع بعيد قبل ثلاثة أعوام من أجل خلق حلول رقمية تسهل عمليات التوظيف عن بعد لمساعدة الشركات على الإعلان عن شواغرها الوظيفية، وإتمام كل إجراءات التوظيف بشكل أسرع. بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير الكثير من النفقات والتكاليف.