مايكروسوفت تبدأ ارسال تحديث ويندوز 11 لدعم تطبيقات أندرويد

بدأت شركة مايكروسوفت بإرسال تحديث ويندوز 11 للمستخدمين مع دعم معاينة تطبيقات أندرويد بعد طول انتظار، حيث سبق للشركة أن وعدت بتوفير هذا التحديث في شهر يناير الماضي.

وسيتيح نظام ويندوز 11 مع التحديث الجديد إمكانية معاينة تطبيقات أندرويد من خلال متجر أمازون، وسيتوفر هناك أكثر من 1,000 تطبيق يمكن تجربتها على المتجر والاستمتاع بها عبر جهاز الكمبيوتر.

وبجانب توفير معاينة تطبيقات أندرويد، سيوفر التحديث الجديد من مايكروسوفت تحسينات أخرى للمستخدمين مثل إمكانية الوصول السريع للمكالمات من شريط المهام عبر خدمة Teams وكتمها أو مشاركتها، بجانب تحديث مشغل الوسائط، والمذكرة ودعمها لخاصية الوضع الليلي، وغيرها من المزايا الأخرى.

سيبدأ التحديث بالوصول للمستخدمين في الولايات المتحدة لكنه من المتوقع أن يصل البلدان الأخرى في الفترة القريبة المقبلة.

المصدر:

Windows Blog