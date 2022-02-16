سوني تكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية LinkBuds

كشفت شركة سوني سماعات الأذن اللاسلكية، LinkBuds ، التي تتسم بتصميم أنيق على شكل حلقة مفتوحة ومنطقة استماع شفافة، وحجمٍ صغير جدًا لتتناسب مع الأذن دون مشاكل وتدعم تقنية الصوتي المحيطي 360 Reality Audio.

تقول سوني إنها تقدم تجارب صوتية جديدة بالتعاون مع شركائها من خلال هذه السماعة؛ مثل ألعاب الواقع المعزز، وتجارب العمل الجديدة من المنزل، والتصفح الصوتي بالواقع المعزز، والوصول السريع إلى الموسيقى.

وتدعم السماعة تقنية DSEE (محرك تحسين الصوت الرقمي) ومعالج سوني المدمج V1، ما يساعد في الحصول على تجربة صوتية مميزة كما هي العادة مع سماعات الشركة.

كما توفر سماعات LinkBuds خاصية Wide Area Tap للتحكم السريع بالصوت من خلال النقر الخفيف على أي من شقي السماعات لجعل التحكم أسهل. بجانب إضافة خاصية التحكم من خلال الأوامر الصوتية بفضل دعم مساعد جوجل الصوتي ومساعد أمازون أليكسا.

تدعم السماعات كذلك معيار IPX4 لمقاومة الماء، وتقول سوني إن بإمكانها العمل حتى يوم كامل عند شحنها، حيث توفر 5 ساعات ونصف وتضيف علبة الشحن المرافقة معها، التي تم إعادة تصنيعها من مواد بلاستيكية مستخدمة للحفاظ على البيئة، فرصة الحصول على 12 ساعة إضافية. وتشير الشركة إلى أن الشحن لـمدة 10 دقائق فقط سيوفر ما يصل إلى 90 دقيقة من زمن التشغيل.

ستتوفر سماعات LinkBuds في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر أبريل 2022.