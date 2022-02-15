أكثر من 150 لعبة تدعم الآن NVIDIA DLSS! و لاعبوا GeForce جاهزون للعبة “Elden Ring” و “Destiny 2: The Witch Queen” و “Total War: Warhammer III”

تعمل تقنية NVIDIA DLSS الآن على تسريع وتحسين الأداء مع الحفاظ على جودة صورة لا مثيل لها في أكثر من 150 لعبة، مع Dying Light 2 Stay Human و Phantasy Star Online 2 New Genesis و Sifu من بين أحدث الألعاب لإضافة التقنية في فبراير. أصدرت NVIDIA أيضًا برنامج Game Ready Driver جديد لـ Elden Ring و Destiny 2: The Witch Queen و Total War: Warhammer III. أخيرًا، يجب على اللاعبين الذين يتطلعون إلى تخصيص أجهزة الحاسوب الخاصة بهم التحقق من NVIDIA GeForce RTX Keycap Giveaway.

ألعاب جديدة تحصل على ترقية في الأداء بفضل دعم تقنية DLSS!

تقنية DLSS تساعد في تقديم تجربة اللعب المطلقة في العديد من العناوين، بما في ذلك:

لعبة Dying Light 2 Stay Human – يوفر DLSS تحسنًا في الأداء يصل إلى الضعف. مزيج من DLSS وتقنية تتبع الأشعة للإضاءة العالمية، والظلال، والانعكاسات، يمنح لاعبي GeForce RTX تجربة Dying Light 2 Stay Human النهائية.

لعبة Martha Is Dead – سوف يتم إطلاقها في 24 فبراير، تقنية DLSS تقدم تجربة أكثر واقعية وغامرة تعمل بمعدل إطار سلس. تدعم اللعبة أيضًا ظلال تتبع الأشعة وانعكاسات تتبع الأشعة.

لعبة Phantasy Star Online 2 New Genesis – تعمل NVIDIA DLSS على تسريع وتحسين الأداء بنسبة تصل إلى 45٪ عند بلوغ الحد الأقصى للرسومات ودقة العرض، مما يتيح GeForce RTX 3060 وما فوق للمستخدمين اللعب بأكثر من 60 إطارًا في الثانية بدقة الـK4.

لعبة SCP: Pandemic – سوف يتم إطلاقها في 22 فبراير، تقدم NVIDIA DLSS تعزيزًا للأداء يصل إلى 90٪ عند دقة الـK4، مما يدفع كل وحدة معالجة رسومات GeForce RTX إلى معدلات إطارات تزيد عن 100!

لعبة Shadow Warrior 3 – التي سوف يتم إطلاقها في 1 مارس، تعمل NVIDIA DLSS على تسريع وتحسين مرئيات اللعبة الرائعة إلى سرعات ومعدل إطارات أعلى.

لعبة Sifu – تعزز NVIDIA DLSS الأداء بنسبة تصل إلى 45٪، مما يمكّن جميع مستخدمي GeForce RTX من اللعب بأكثر من 100 إطارًا في الثانية بدقة الـ K4، مع كل الإعدادات على الحد الأقصى، للحصول على التجربة النهائية!

لعبة Supraland Six Inches Under – تعمل DLSS على تسريع الأداء بنسبة تصل إلى 65٪، مما يسمح لجميع وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX بتشغيل اللعبة بأكثر من 60 إطارًا في الثانية عند دقة الـK4.

برامج التشغيل الجاهزة “Game Ready Driver“ لـ Elden Ring و Destiny 2: The Witch Queen و Total War: Warhammer III

أصدرت NVIDIA اليوم برنامج تشغيل Game Ready Driver الجديد الذي يوفر تحسينات اليوم 0 لـ Elden Ring و Destiny 2: The Witch Queen و GRID Legends و Total War: Warhammer III.

تقدم برامج تشغيل GeForce Game Ready أفضل تجربة للألعاب المفضلة لديك، شهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام. لقد تم ضبطها بدقة بالتعاون مع المطورين، وتم اختبارها على نطاق واسع من تكوينات الأجهزة لتحقيق أقصى قدر من الأداء والموثوقية. يمكن للاعبي GeForce تنزيل وتثبيت برامج التشغيل بسهولة باستخدام GeForce Experience، وسيكونون جاهزين للعب في اللحظة التي يتم فيها إطلاق اللعبة.



مسابقة NVIDIA GeForce RTX Keycap



للاحتفال بكل ما يخص GeForce RTX، أنتج فريق NVIDIA GeForce كمية محدودة من أغطية المفاتيح المخصصة لمنحها لمجتمع GeForce في جميع أنحاء العالم طوال الشتاء والربيع لعام 2022. يمكن العثور على التفاصيل على GeForce.com.