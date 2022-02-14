سناب تختبر عرض الإعلانات بين القصص ومشاركة الأرباح مع صانعي المحتوى

تعمل شركة سناب على طريقة جديدة لتحقيق الدخل بمساعدة صانعي المحتوى على تطبيقها، حيث تختبر إمكانية عرض الإعلانات بين القصص لكنها ترغب بمساعدة صانعي المحتوى بهذا الأمر لتعمل مستقبلًا على مشاركة الأرباح معهم.

وتعتمد آلية إظهار الإعلانات في تطبيق سناب شات على مشاركة بعض الإعلانات بين قصص صانعي المحتوى المعروفين على حسب الفئة المستهدفة، وعندما تظهر تلك الإعلانات بين قصص صانعي المحتوى ستقوم الشركة بمشاركة الأرباح التي تحققها من تلك الإعلانات مع كل صانعي محتوى على حسب ظهور الإعلانات في قصصه.

وتعتبر هذه الطريقة هي الأحدث من سناب شات لتحقيق الدخل وزيادة معدل المعلنين على منصتها، وفي نفس الوقت طريقة جديدة لتحفيز صانعي المحتوى على المزيد من التفاعل.

المصدر:

The Verge