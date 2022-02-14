سامسونج أكثر الشركات تسجيلًا لبراءات الاختراع في 2021

تمكنت شركة سامسونج من تسجيل 90,416 براءة اختراع حول العالم منها 6,366 براءة اختراع في الولايات المتحدة، لتكون بذلك الشركة الأكثر تسجيلًا لبراءات الاختراع في عام 2021 متفوقة على العديد من الشركات الكبرى.

استطاعت شركة هواوي احتلال المرتبة الرابعة من هذه الناحية حول العالم بتسجيل 58,495 براءة اختراع حول العالم، فيما كانت شركة IBM في المرتبة الثامنة بتسجيل 41,937 براءة اخترع كأول شركة أمريكية في هذه القائمة، حيث سيطرت الشركات الصينية على المراكز الأولى باستثناء تواجد سامسونج في المقدمة.

وجاءت مايكروسوفت في المرتبة 15 بواقع 32,173 براءة اختراع، وشركة LG في المركز 21 بواقع 27,378 براءة اختراع، فيما كانت سوني بالمرتبة 23 بواقع 26,910 براءة اختراع وإنتل بعدها في المرتبة 24 بواقع 25,784 براءة اختراع، أما شركة ألفابت المالكة لجوجل فسجلت 22,822 براءة، فيما سجلت آبل 20,491 براءة اختراع في المرتبة 37 على مستوى العالم.

أبرز الشركات تسجيلًا لبراءات الاختراع في العالم خلال 2021:

سامسونج.

الأكاديمية الصينية للعلوم.

شركة Midea Group.

هواوي.

شركة الصين للبتروكيماويات.

شركة البناء الحكومية الصينية.

شركة Gree Electric.

شركة IBM.

كانون.

باناسونيك.

الولايات المتحدة

تقوم معظم الشركات التقنية بتسجيل براءات الاختراع المهمة في الولايات المتحدة سواء كانت أمريكية أم من بلدان أخرى بسبب الحماية والدعم الذي تجده لضمان حقوقها حول العالم، لكن تكون براءات الاختراع المسجلة هناك محدودة مقارنة مع الدول الأخرى.

واستطاعت شركة IBM تسجيل أكبر عدد من براءات الاختراع في 2021 داخل الولايات المتحدة، تلتها سامسونج لتكون الشركة الأكبر من هذه الناحية، وكانت هواوي خامسة، وإنتل سادسة، وآبل سابعة من هذه الناحية.

قائمة أبرز الشركات تسجيلًا لبراءات الاختراع في الولايات المتحدة:

شركة IBM.

سامسونج.

كانون.

TSMC.

هواوي.

إنتل.

آبل.

شركة LG.

مايكروسوفت.

كوالكوم.

المصدر:

IFI Claims 1 – 2