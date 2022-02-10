سامسونج ستوفر تحديثات للنظام لمدة 4 سنوات وتحديثات أمنية لمدة 5 سنوات على أجهزتها

أعلنت شركة سامسونج عن خبر سار لحاملي هواتف جالكسي القادمة خاصة الرائدة منها يتمثل في زيادة مدة حصولهم على التحديثات الخاصة بالنظام لمدة 4 سنوات ومدة التحديثات الأمنية حتى 5 سنوات.

كانت تقوم معظم الشركات المصنعة لهواتف أندرويد بإطلاق تحديثات النظام لمدة بين عامين وثلاثة، وسبق لسامسونج الإعلان قبل عامين عن خطتها لجعل تحديثات النظام تصل حتى 3 سنوات من تاريخ شراء الهاتف، لكن الآن سيتمكن المستخدم من الحصول على أحدث نظام أندرويد على مدار 4 سنوات.

ستشمل التحديثات الأجهزة اللوحية والساعات الذكية بجانب الهواتف، كما ستحصل جميعها على تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات.

قائمة هواتف سامسونج جالكسي وأجهزة جالكسي تاب التي ستحصل على تحديثات لمدة 4 سنوات:

سلسلة Galaxy S: Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE و Galaxy S22, S22+, S22 Ultra والأجيال القادمة.

سلسلة Galaxy Z: Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip والهواتف القابلة للطي في السنوات المقبلة.

الأجهزة اللوحية جالكسي تاب: Galaxy TabS8, S8+, S8 Ultra وما بعدها.

ساعات جالكسي الذكية: Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic وما بعدها.

كانت سامسونج قد أعلنت بالأمس عن أحدث هواتفها الرائدة من سلسلة جالكسي S22 مع ثلاثة هواتف على رأسها نسخة ألترا التي تمثل هاتف نوت أكثر منه هواتف سلسلة S المعتادة، بجانب الإعلان عن سلسلة تاب S8 اللوحية مع ثلاثة أجهزة كذلك.

المصدر:

Samsung