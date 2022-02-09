Everdome تكشف عن تفاصيل مراحل تأسيس الميتافيرس الخاص بها

كشفت شركة Everdome اليوم عن خارطة طريق مشروع الميتافيرس الخاص بها ومراحل تطويره، حيث تعتزم الشركة التي يحمل مشروعها شعار “الميتافيرس الأكثر واقعية” على الانتهاء من تصميم عالمها الموازي ومن ثم إرسائه على سطح المريخ خلال عام 2022.

وبحسب الشركة، تشمل خارطة الطريق ثلاثة مراحة أساسية وتضم كل مرحلة فيها حزمة من التجاربة الفريدة بحيث تجري أحداثها داخل العالم الرقمي وتتداخل بنفس الوقت مع الواقع. وأكدت الشركة بأنه سيسمح للجميع بما فيهم المستثمرين والمستخدمين والمشاهدين المشاركة في العملية برمتها والاستمتاع بمشاهدة الهبوط على كوكب المريخ.

وتعليقًا على الإعلان، قال روبيرت جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركةEverdome و Metahero: “نقوم في Everdome بتطوير عالم موازي مثير للغاية لدرجة أن المستخدم لن يستطع التفرقة بين ما سيراه في الميتافيرس الخاص بـ Everdome والعالم الحقيقي”.

ويأتي الكشف عن هذه المراحل بالتزامن مع إنتهاء الشركة حديثاً من إدراج عملتها الرقمية DOME في إحدى أهم منصات التداول عالمياً OKX. ونظراً لطبيعة المشروع وما يتخلله من تجارب وأحداث مستقبلية، تخطط Everdome لإطلاق الميتافيرس الخاص بها عبر 3 مراحل فريدة خلال عام 2022، وكلها مرتبطة بتجارب واقعية للغاية:















المرحلة الأولى:

سيتمكن المستخدمون في هذه المرحلة من مشاهدة حجرة الإطلاق بشكل ثلاثي الأبعاد 3D عبر أجهزة الحاسوب أو خوذات واقع افتراضي مختارة. وبحسب الشركة، ستبدأ هذه الحادثة على كوكب الأرض، حيث صممت لإحياء معلومات تاريخية حول استكشاف الفضاء، فضلاً عن تسليط الضوء على المهمة الأساسية للعالم الموازي Everdome. وبالتوازي مع المرحلة الأولى، سيتم إطلاق منصة تداول عبر الإنترنت باستخدام تقنية GIS لتكون متاحة مجانًا لجميع المستخدمين.

المرحلة الثانية:

سيشهد المستخدمون في هذه المرحلة مهمة “إطلاق الصاروخ”، والتي من خلالها سيتم إطلاق قبة Everdome الأولى بنجاح على متن الصاروخ. وتقول الشركة بأن تفاصيل مشاهدة الإطلاق ستكون مشابهة بشكل كبير لعملية إطلاق الصواريخ في العالم الحقيقي.

المرحلة الثالثة:

بعد حوالي 123 يومًا من الرحلة، سيشهد المستخدمون عملية الهبوط على المريخ والمتمثلة ببدء عملية إرساء العالم الموازي Everdome. ستسمح القبة الأولى للمستخدمين بلمس تربة المريخ والدخول إلى منطقة مقر Everdome المكونة من المباني الأولى على الكوكب الأحمر.

هذه وتعتزم الشركة على بناء عالمها الموازي على Unreal Engine 5، وتعد المستخدمين والشركات على توفير تجربة أنيقة ممتدة للعالم الحقيقي، مستفيدة من مواهب ورؤية فناني المفاهيم المشهورين، ومطوري الألعاب، ومصممي تقنيات ثلاثية الأبعاد، ومتخصصي Hollywood VFX ، ومحترفي التخطيط الحضري.