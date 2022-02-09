ميتا تنفي تهديدها الانسحاب من أوروبا في حال تطبيق القوانين الجديدة

قالت شركة ميتا في بيان على موقعها إنها لا ترغب أو تهدد بالانسحاب من أوروبا مثلما تحدثت التقارير التي راجت مؤخرًا؛ حيث ظهرت العديد من التقارير تتحدث عن تهديد الشركة بسحب فيس بوك و انستجرام من أوروبا في حال أجبرها الاتحاد الأوروبي على وضع خوادم البيانات في دول الاتحاد.

وقالت ميتا في بيانها إنها كما هو الحال مع 70 شركة أمريكية وأوروبية أخرى لديها مخاوف وقلق حول طريقة نقل البيانات ومعاملتها مع القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي، كما أضافت بأن حديثها عن نقل البيانات بين المناطق بدأ في الربع الثاني من 2018 وحتى الربع الأخير من 2021، ولا يعد الأمر حديث العهد.

وأشارت الشركة إلى كونها ملزمة بالحديث عن خطواتها ومعلوماتها للعلن لأنها شركة عامة، وهو ما يدفعها للحديث عن نقل البيانات في تقارير المالية.

تعتمد ميتا كغيرها من الشركات على نقل البيانات من المناطق المختلفة؛ بمعنى أنها تنقل البيانات من الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة لمعالجتها والتعامل معها للمساعدة في تقديم خدماتها مثل فيس بوك و انستجرام بشكل متكامل، وهو ما يخالف القوانين الأوروبية التي سيتم تطبيقها بحيث توجب الشركات على تخزين البيانات الخاصة بالدول الأعضاء ومعالجتها في منطقتها وعدم نقلها إلى أماكن خارجية (الولايات المتحدة في الوقت الحالي).

واختتمت الشركة بأنها كغيرها من الشركات والعلامات التجارية تبحث عن التوصل لحل يقضي بمعالجة الخلاف.

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