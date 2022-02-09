سامسونج تكشف عن سلسلة Tab S8 مع ثلاث أجهزة لوحية بأحدث معالجات كوالكوم

بجانب الإعلان عن سلسلة جالكسي S22 اليوم، رفعت سامسونج الستار عن سلسلة الأجهزة اللوحية جالكسي Tab S8 التي تضم ثلاث نسخ بتسميات تتشابه مع الهواتف الذكية؛ نسخة ألترا ونسخة بلس ونسخة عادية.

تتميز الأجهزة الثلاثة بتصميمات أنيقة وحواف نحيفة وتدعم القلم الذكي، كما تدعم نظام أندوريد 12 مع واجهة مستخدم One UI 4.1.

جهاز جالكسي تاب S8 ألترا – Galaxy Tab S8 Ultra

يتميز الجهاز بشاشة AMOLED بقياس 14.6 بوصة بدقة 2,960×1,848 بكسل تدعم سرعة تحديث 120 هرتز، بجانب دعم القلم الذكي.

يضيف الجهاز معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة رام بخيارين 8 جيجابايت و16 جيجابايت من نوع LPDDR5 مع سعة تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وبجانب ذلك، سيوفر الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية و6 ميجابكسل للثانوية، وكاميرا مزدوجة أمامية بدقة 12 ميجابكسل لكليهما. كذلك سيضيف بطارية بسعة 11,200 ملي أمبير/ ساعة.

مزايا أخرى:

الجيل الخامس.

– 4 سماعات ستيريو.

تقنية Dolby Atmos.

بلوتوث 5.2.

WiFi 6e.

منفذ USB C 3.2 Gen 1.

دعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

سامسونج جالكسي تاب S8 بلس – Galaxy Tab S8+

سيوفر الجهاز شاشة AMOLED بقياس 12.7 بوصة بدقة 2,800×1,752 بكسل تدعم سرعة تحديث 120 هرتز، بجانب دعم القلم الذكي.

وسيأتي مع معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة رام 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 مع سعة تخزين بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

كما سيأتي الجهاز مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية و6 ميجابكسل للثانوية، وكاميرا أمامية منفردة بدقة 12 ميجابكسل. كذلك سيضيف بطارية بسعة 10.090 ملي أمبير/ ساعة.

مزايا أخرى:

الجيل الخامس.

– 4 سماعات ستيريو.

تقنية Dolby Atmos.

بلوتوث 5.2.

WiFi 6e.

منفذ USB C 3.2 Gen 1.

دعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

سامسونج جالكسي تاب S8 – Galaxy Tab S8

يأتي جالكسي تاب S8 مع شاشة AMOLED بقياس 11 بوصة بدقة 2.560×1.600 بكسل تدعم سرعة تحديث 120 هرتز، كما تدعم القلم الذكي من سامسونج.

فيما سيتوفر مع معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة رام 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 مع سعة تخزين بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وعلى مستوى الكاميرا، سيوفر الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية و6 ميجابكسل للثانوية، وكاميرا أمامية منفردة بدقة 12 ميجابكسل. كذلك سيضيف بطارية بسعة 8,000 ملي أمبير/ ساعة.

مزايا أخرى:

الجيل الخامس.

– 4 سماعات ستيريو.

تقنية Dolby Atmos.

بلوتوث 5.2.

WiFi 6e.

منفذ USB C 3.2 Gen 1.

دعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

السعر والتوافر

ستتوفر نسخة Tab S8 ألترا للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1,100 دولار أمريكي بداية من اليوم، فيما ستكون ستتوفر نسخة بلس بسعر 900 دولار أمريكي، والنسخة الأقل بسعر 700 دولار أمريكي.