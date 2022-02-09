سامسونج ترفع الستار عن سلسلة جالكسي S22 بينها نسخة ألترا التي تدعم القلم الذكي وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل

كشفت شركة سامسونج قبل قليل عن سلسلة هواتف جالكسي S22 الرائدة في مؤتمرها السنوي Unpacked 2022، وجاءت السلسلة حاملة ثلاثة هواتف مختلفة تشمل نسخة ألترا ونسخة بلس والنسخة العادية.

حملت الهواتف هذه المرة تصميمات مختلفة بين نسخة ألترا الأقوى والنسخ الأخرى، فقد جاءت نسخة ألترا بتصميم أكثر حداثة وأناقة مع حواف تكاد تكون معدومة حول الشاشة وتصميم كاميرات على شكل نقاط منفصلة بالخلف، فيما جاءت النسخ الأخرى بتصميم أشبه بالجيل السابق إلى حد بعيد.

واستخدمت سامسونج مواد معاد تصنيعها من شباك الصيد التالفة في الموجودة في البحار والمحيطات في مساهمة منها للحفاظ أكثر على البيئة، بجانب مواد معدنية أخرى تم تصميمها لمنح الهواتف صلابة أكثر مع هيكل من الألومنيوم وحماية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

سامسونج جالكسي S22 ألترا – Galaxy S22 Ultra

هل يمكن تسميته جالكسي نوت 22؟ ربما مع المواصفات والشكل الذي يقترب من كونه هاتف نوت وليس S كونه يأتي بشاشة كبيرة تصل 6.8 بوصة ويدعم القلم الذكي S pen stylus.

يأتي هاتف جالكسي S22 ألترا مع شاشة Dynamic AMOLED 2X منحنية الجانبين بقياس 6.8 بوصة ودقة 3,080×1,440 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، بجانب دعم تقنية HDR10+، وتقديمها درجة سطوع تصل 1,750 وحدة ليمنح المستخدم تجربة مميزة، وستكون الشاشة محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus+، فيما سيكون تحتها مستشعر بصمة أصبع.

سيوفر الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 1 من كوالكوم في المملكة العربية السعودية والصين والهند والولايات المتحدة، فيما سيكون معالج Exynos 2200 متاحًا للجمهور في الدول الأخرى – كلاهما مصنعان بدقة 4 نانومتر في مصانع سامسونج. وسيضيف الهاتف ذاكرة رام LPDDR5 بسعة تصل 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1.

وعلى مستوى الكاميرا، سيحمل الهاتف كاميرا رباعية مع عدسة بدقة 108 ميجابكسل واسعة الزاوية، وعدسة تلسكوب بدقة 10 ميجابكسل للتقريب البصري حتى 10 مرات، وعدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بكسل، وعدسة عريضة جدًا بدقة 12 ميجابكسل. وسيدعم نظام الكاميرا التركييز التلقائي والتقريب العجين 20 مرة والرقمي حتى 100 مرة وتقنية Dual Pixel على مستوى الصور، بجانب دعم التصوير بدقة 8K بسرعة 24 إطارًا في الثانية وكذلك التصوير بسرعة 960 إطارًا في الثانية بدقة 720 بكسل.

أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 40 ميجابكسل مع زاوية عريضة وستدعم دقة تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

سيتوفر الهاتف ببطارية 5,000 ملي أمبير/ساعة، ودعم تقنية الشحن السريع 45 واط، والشحن اللاسلكي 15 واط، والعكسي 4.5 واط.

مزايا أخرى:

دعم القلم الذكي.

دعم الجيل الخامس 5G.

دعم سماعات ستيريو.

معيار مقاومة الماء IP68.

شريحتي اتصال جيل خامس.

شريحة إلكترونية eSIM.

دعم تقنية الصوت من AKG.

تقنية GPS مزدوج.

WiFi 6E.

بلوتوث 5.2.

دعم تقنية الاتصال UWB.

دعم سامسونج باي.

دعم تقنية DeX.

تقنية NFC.

تقنية Dolby Atmos.

سيتوفر الهاتف بالألوان؛ الأسود، الأبيض، الخمري، الأخضر، الغرافيتي، الأحمر، والأزرق السماوي.

هاتف سامسونج جالكسي S22+ – Galaxy S22+

يأتي هذا الهاتف مع شاشة بقياس 6.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X مسطحة بدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وسطوع 1,750 وحدة. وستكون محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus+ وستدعم مستشعر البصمة أسفلها.

سيتوفر الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 في المملكة العربية السعودية والصين والهند والولايات المتحدة، وبمعالج Exynos 2200 من سامسونج في الدول الأخرى. وسيدعم سعة تخزين تصل 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 وذاكرة رام حتى 8 جيجابايت من نوع LPDDR5.

يتسم جالكسي S22+ بكاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية 50 ميجابكسل، وواسعة 12 ميجابكسل، وعدسة تقريب 10 ميجابكسل مع قدرات تقريب حتى 30 مرة رقميًا وحتى 3 مرات بصريًا. فيما ستتواجد على الجهة الأخرى كاميرا سيلفي على شكل ثقب بالشاشة بدقة 10 ميجابكسل.

سيدعم الهاتف بطارية 4,500 ملي أمبير/ساعة، والشحن السريع 45 واط، واللاسلكي 15 واط، والشحن العكسي 4.5 واط.

مزايا أخرى:

دعم الجيل الخامس 5G.

دعم سماعات ستيريو.

معيار مقاومة الماء IP68.

شريحتي اتصال جيل خامس.

شريحة إلكترونية eSIM.

دعم تقنية الصوت من AKG.

تقنية GPS مزدوج.

WiFi 6E.

بلوتوث 5.2.

دعم تقنية الاتصال UWB.

دعم سامسونج باي.

دعم تقنية DeX.

تقنية NFC.

تقنية Dolby Atmos.

جالكسي S22 – Galaxy S22

كما هو الحال، فإن النسخة العادية تأتي مع أصغر شاشة؛ وهنا تأتي مع شاشة بقياس 6.1 بوصة فقط من نوع Dynamic AMOLED 2X مسطحة الجانبين وبدقة FHD+، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDRF10+، لكنها تأتي مع معدل سطوع أقل من النسخ السابقة بواقع 1,500 وحدة. بجانب ذلك ستدعم طبقة حماية زجاج Corning Gorilla Glass Victus+ وبصمة أسفل الشاشة.

سيتوفر الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 في المملكة العربية السعودية والصين والهند والولايات المتحدة، وبمعالج سامسونج Exynos 2200 في باقي الدول. وسيدعم سعة تخزين UFS 3.1 تصل 256 جيجابايت، وذاكرة رام حتى 8 جيجابايت من نوع LPDDR5.

يأتي الهاتف مع كاميرا ثلاثية تتشابه مع نسخة بلس بوجود عدسة رئيسية 50 ميجابكسل، وواسعة 12 ميجابكسل، وعدسة تقريب 10 ميجابكسل مع قدرات تقريب حتى 30 مرة رقميًا وحتى 3 مرات بصريًا. وكذلك الحال مع كامير السيلفي التي تأتي على شكل ثقب بالشاشة بدقة 10 ميجابكسل.

يضيف الهاتف بطارية 3,700 ملي أمبير/ساعة، ودعم الشحن السريع 25 واط، واللاسلكي 15 واط، والشحن العكسي 4.5 واط.

مزايا أخرى:

دعم الجيل الخامس 5G.

دعم سماعات ستيريو.

معيار مقاومة الماء IP68.

شريحتي اتصال جيل خامس.

شريحة إلكترونية eSIM.

دعم تقنية الصوت من AKG.

تقنية GPS مزدوج.

WiFi 6E.

بلوتوث 5.2.

دعم تقنية الاتصال UWB.

دعم سامسونج باي.

دعم تقنية DeX.

تقنية NFC.

تقنية Dolby Atmos.

ستتوفر جميع هواتف سامسونج الجديدة للطلب المسبق بداية من اليوم، فيما يتوقع أن تصل السوق بتاريخ 25 فبراير.