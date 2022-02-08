آبل تطلق خدمة الدفع اللاتلامسي عبر هواتف آيفون “Tap to Pay”

أكدت شركة آبل التقارير السابقة اليوم، وأعلنت عن خدمة الدفع اللاتلامسي للمتاجر “Tap to Pay” من خلال هواتف آيفون دون الحاجة إلى أجهزة ومعدات إضافية وبالاعتماد فقط على خدمة آبل باي.

توفر المتاجر بالعادة خيارات الدفع التلامسي عبر نقاط البيع، أو الدفع اللاتلامسي بالاعتماد على أجهزة من شركات مختلفة لقبول المدفوعات عبر بطاقات الدفع أو الهواتف الذكية، وهو ليس بالأمر السهل للكثير من المتاجر الصغيرة لفعله. لكن مع خدمة الدفع الجديدة من آبل ستكون المتاجر قادرة على قبول المدفوعات من خلال هواتف آيفون فقط ودون أي معدات إضافية.

ستقبل خدمة Tap to Pay كما أشارت الشركة الدفع من خلال خدمات الدفع الرقمية عبر الهاتف أو الدفع عبر البطاقات البلاستيكية وذلك بعد تفعيل المتاجر إحدى خدمات الدفع على هواتفهم لمعالجة المدفوعات؛ ستكون Stripe أول خدمة مدفوعات تدعم معالجة الدفع عبر Tap to Pay، وستتبعها خدمات أخرى لاحقًا.

يُعد الشيء المميز في هذا الخطوة هو وصولها للمتاجر لمساعدتها على قبول المدفوعات دون أي تلامس خاصة في ظل انتشار فايروس كورونا حول العالم، أما الشيء الحزين للتجار حول العالم هو توفرها في الولايات المتحدة فقط عند إطلاقها الفترة المقبلة، دون أي معلومات عن إطلاقها في الأسواق الأخرى. لكن هذا أمر معتاد من الشركة التي غالبًا ما تطلق خدماتها في الولايات المتحدة وكندا ثم تتوسع إلى أوروبا والأسواق الأخرى لاحقًا.

المصدر:

Apple