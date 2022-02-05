أفضل 4 أدوات لبناء مواقع الويب مجانًا

يعتقد الكثيرون بأن بناء مواقع الويب أشبه بالدخول إلى كهفٍ مظلمٍ مليءٍ بالحفر والعثرات، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على من يقومون بإنشاء المواقع باستخدام أدوات مفتوحة المصدر لبناء مواقع الويب الاحترافية سهلة الاستخدام والمصممة بشكل مميز، والمتوافقة مع الهواتف المحمولة، و الصديقة لمحركات البحث، حيث يستمتع من يعمل على إنشاء المواقع عبر هذه الأدوات وكأنهم يسيرون على مرجٍ أخضرٍ تحيطه الأزهار من كل جانب.

أهمية إنشاء مواقع الويب باستخدام أدوات إنشاء المواقع

عدم الحاجة للبرمجة

أدوات إنشاء المواقع هي عبارة عن أدوات برمجية سهلة الاستخدام، ولا تتطلب من المستخدمين أن يمتلكوا أي معرفة برمجية سابقة، حيث يتم اجراء برمجة مواقع الويب تلقائيًا في الواجهة الخلفية، ويرى المستخدمون التغييرات المباشرة التي تحدث على صفحات موقع الويب الخاص بهم فقط، وبالتالي يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة، والمستقلين، والمدونين، والاستشاريين وما إلى ذلك إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم دون أن تكون لديهم مهارات برمجية.

بناء مواقع الإنترنت بسرعة أكبر

يمكن لأدوات إنشاء مواقع الويب تجهيز موقع الويب الخاص بك خلال ساعات قليلة، من خلال وظائف النسخ، واللصق، والتصميمات المعدة مسبقاً، والقوالب بالسحب والإفلات التي تساعدك على إنشاء موقع ويب بسرعة كبيرة.

تصميمات احترافية

لا يعني عدم الحاجة للبرمجة أنك ستحصل على موقع ويب سيء ذو مظهر غير احترافي، حيث تتميز مواقع الويب التي يتم إنشاؤها باستخدام أدوات إنشاء المواقع مفتوحة المصدر بواجهة احترافية، وتصميم رائع.

سهولة فهرستها بواسطة محركات البحث

تتيح معظم الأدوات مفتوحة المصدر لبناء مواقع الويب وظائف تجعل العثور على موقع الويب الخاص بك من قبل محركات البحث أمرًا بسيطًا، حيث يتم تحسين صفحات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام الأدوات نفسها كي تتم فهرستها بسهولة على محركات البحث.

مواقع متوافقة مع الهواتف المحمولة

يصل معظم الزوار إلى المواقع عبر هواتفهم المحمولة لهذا يعد امتلاك موقع ويب متوافق مع الجوال أمرًا ضروريًا لتحسين تجربة المستخدم بالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة، وهذا ما توفره لك أدوات إنشاء المواقع مفتوحة المصدر.

مجانية تمامًا

بناء مواقع الويب باستخدام الأدوات مفتوحة المصدر يعني أنك ستحصل على موقع ويب مصمم بشكل احترافي خلال مدة قصيرة، وبدون أي تكلفة تذكر، كما أنك لن تضطر إلى توظيف مصمم مواقع لهذا الغرض لأن المهمة كلها ستكون ملقاة على عاتق أدوات إنشاء المواقع.

أفضل 4 أدوات مفتوحة المصدر لبناء مواقع الويب

ووردبريس

هو أحد أهم الأمثلة عن أدوات مفتوحة المصدر لبناء مواقع الويب وهو أحد أهم أطر CMS (نظام إدارة المحتوى) المجانية مفتوحة المصدر المتوفرة في سوق مواقع الويب، حيث يفضل غالبية الأشخاص الذين لا يعرفون الكثير عن البرمجة استخدام ووردبريس من أجل إنشاء مواقع الويب. هناك نوعين مختلفين من ووردبريس، الأول هو wordpress.com الذي يمكنك من خلاله استضافة موقع الويب الخاص بك والذي سيكون له اسم نطاق wordpress.com في نهايته، ومن خلال دفع مبلغ ستتمكن من تغيير الاسم إلى اسم المجال الخاص بك.

البديل الثاني هو wordpress.org ومن خلاله يمكنك تنزيل إطار عمل ووردبريس وتثبيته على مزودي خدمة الاستضافة الخاصة بك، حيث يدعم معظم موفري الاستضافات ووردبريس افتراضياً لذلك لن تحتاج إلى تثبيته، لكن ستحتاج إلى شراء اسم مجال، وحجز مساحة استضافة.

إذا كنت مبتدئاً يمكنك البدء باستخدام wordpress.com وبعد أن تأخذ فكرة جيدة عن آلية العمل ستتمكن من الانتقال إلى wordpress.org وهناك ستتمكن من الحصول على مزيد من السرعة، والأداء، والمرونة.

لنلقي نظرة على بعض ميزات ووردبريس:

· تقدم لك أداة ووردبريس تصاميم وقوالب جاهزة قابلة للتخصيص.

· يعتبر المواقع المنشأة عبر ووردبريس صديقة لمحركات البحث.

· كل المواقع التي يتم إنشاؤها من قبل ووردبريس متجاوبة مع شاشات الجوال، مع ضمان الأداء العالي.

· مواقع ووردبريس ذات أمان عالي.

· توفر أداة إدارة قوية للوسائط.

· يمكن استخدام إضافة ووكومرس Woocommerce لإنشاء متجر إلكتروني على ووردبريس.

دروبلر Droopler

هو توزيعة دروبال لبناء مواقع الويب، تعتمد على Drupal CMS نظام إدارة المحتوى، إنها عبارة عن أداة مجانية تماماً تتضمن مجموعة كاملة من الوظائف، تتيح لك إنشاء مواقع ويب واسعة النطاق من مكونات معدة مسبقاً، لذلك لن تحتاج إلى برمجة أي شيء، تتيح لك أداة دروبلر إمكانية إضافة صورة كبيرة ونص وزر CTA (الحث على اتخاذ إجراء)، ويمكنك وضع نموذج من أي نوع، وإضافة عنوان، وخلفية صورة، وأيقونة، تستطيع أيضاً وضع أي صورة على شكل صورة مصغرة، وتسمح لك بوضع إطار Iframe خارجي على صفحة الويب الخاصة بك (مثل مقطع فيديو من يوتيوب).

لإنشاء موقع الويب الخاص بك باستخدام دروبلر يمكن الاستفادة من اتباع مخطط أساسي افتراضي، وتحرير عناصره بسهولة، أو إنشاء كل صفحة بالطريقة التي تريدها، مع الاستفادة من المكونات الإضافية، ويمكنك التحكم في عدد الأقسام التي يمكنك إضافتها إلى صفحة فرعية واحدة بالإضافة إلى عدد الصفحات الفرعية الغير محدود التي يمكنك إنشاؤها، يضمن لك دروبلر الحصول على صفحات سريعة الاستجابة وتظهر بوضوح على أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المحمولة، واللوحية.

ستجد الآن بعض ميزات Droopler المفيدة:

ميزة التدوين

يحتوي دروبلر على مدونة مكونة من فقرات وبفضلها يمكنك بسهولة إضافة محتوى مثل النصوص، والصور، وتضمين مقاطع الفيديو.

خيارات تحسين محركات البحث المضمنة (SEO)

تحسين محركات البحث (SEO) هي عملية زيادة ظهور مواقع الويب الخاصة بك لمحركات البحث مثل جوجل، وياهو، وبينغ، فإذا كانت محركات البحث تعرف بالضبط ما هو موجود في موقعك، سيتمكن الأشخاص الذي يبحثون عن شيء ما محدد من الوصول إلى موقعك ومعرفة ما يحتويه، وكلما ظهر موقعك في ترتيب أعلى في قائمة النتائج كلما زادت أعداد الزوار القادمين من محركات البحث، لهذا الأمر تهتم دروبلر بتوفير كافة الخيارات المضمنة التي تساعدك على تحسين موقعك في ترتيب محركات البحث.

التجارة الإلكترونية

كما هو الحال في ووردبريس يكفي تثبيت وحدة دروبال كوميرس للحصول على متجر جاهز عبر الإنترنت عبر أداة دروبلر، وبمجرد القيام بذلك ستتمكن من الدخول إلى هذه الوحدة من أجل التجارة الإلكترونية في دروبلر، كما يمكنك أيضًا استخدام الوحدات النمطية الأخرى الموجودة في دروبال كوميرس مثل إضافة أنظمة الدفع، أو خيارات الشحن.

يمكنك استخدام Droopler لإنشاء صفحات الويب للشركات الصغيرة البسيطة، والكبيرة على حدٍ سواء.

أداة جوملا

Joomla هو منشئ مواقع ويب مفتوح المصدر، مجاني للاستخدام العام بموجب الترخيص العام، والذي يتيح لك إنشاء المحتوى، وإدارته، ونشره. بعد تثبيت هذه الأداة سترى عدة نماذج افتراضية، مع ذلك يمكنك العثور على الآلاف منها المجاني، والغير مجاني على مواقع الويب الأخرى، حيث تساعدك العديد من هذه القوالب على تعديل الخطوط، والألوان، والتخطيطات بدون الغوص بالبرمجة، حيث تستخدم جوملا واجهة مستخدم بسيطة وسهلة.

لنلقي نظرة على بعض المميزات الرئيسية لأداة جوملا لإنشاء مواقع الويب

· أدوات النشر التي تسمح لك بجدولة نشر المدونات لأوقات أنت تحددها.

· محرر WYSIWYG الذي يتيح لك تحرير المحتوى بدون استخدام البرمجة.

· أداة إدارة الميديا التي تسمح لك بإضافة، وإدارة الصور وأنواع الملفات المرئية الأخرى.

· تحسين محركات البحث.

لتوسيع، أو إضافة ميزات جديدة إلى موقع تم إنشاؤه من قبل جوملا ستحتاج إلى تثبيت ملحق مخصص، وفقًا لصفحة الويب الرسمية لجوملا، حيث تتوفر أكثر من 6000 إضافة (ملحق) منها ما هو مجاني ومنها ليس كذلك.

أداة ميكرويبر Microweber

ميكرويبر عبارة عن منشئ مواقع ويب مجاني، ومفتوح المصدر، يعتمد على لغة برمجة PHP تم إنشاؤه باستخدام إطار عمل Laravel، يحتوي على قالب افتراضي يسمى Dream، والعديد من القوالب المتنوعة التي تناسب كافة الأذواق، يسمح ميزة السحب والإفلات للمستخدمين بإنشاء المحتوى بسرعة، وترتيب العناصر بنقرة واحدة على الفأرة و سحبها و إفلاتها عبر الشاشة.

من أشهر الميزات نذكر ميزة التحرير المباشر Live Edit التي تساعد المنشئين على تحرير المحتوى مباشرةً على الواجهة الأمامية لموقع الويب دون الحاجة إلى التبديل بين لوحة التحكم، والموقع لمعرفة كيف يبدو المحتوى الخاص بهم، يحتوي ميكرو ويبر على لوحة تحكم، بحيث يمكن للمستخدمين التبديل بين طرق العرض المختلفة وفقاً لتفضيلاتهم.

التسوق عبر الإنترنت من السمات الهامة المتواجدة في أداة ميكرو ويبر حيث تساعدك الأداة على إنشاء متجر كامل عبر الإنترنت بشكل مجاني، ويتميز بإدارة وتتبع الطلبات، ورسائل البريد الإلكتروني للطلبات التلقائية، وسهولة الشحن، وخيارات الدفع المرنة. يمكن لمستخدمي أداة ميكرو ويبر تتبع أداء موقع الويب، أو المتجر، أو المدونة عبر الإحصائيات المباشرة التي يمكن استخدامها بمفردها أو بالاشتراك مع أدوات التحليلات الأخرى مثل جوجل أنالتيكس.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3, 4, 5, 6