نيويورك تايمز تستحوذ على لعبة Wordle بعد انتشارها الهائل مؤخرًا

قامت نيويورك تايمز بالاستحواذ على لعبة Wordle التي اشتهرت في الأيام الماضية كالنار في الهشيم خاصة بين مستخدمي تويتر، دون الإفصاح عن القيمة المالية للاستحواذ، وهي صفقة غير معتادة خاصة أنها جاءت من صحيفة.

تعتبر Wordle لعبة أحاجي بسيطة تتوفر للهواتف الذكية، حيث تمنح المستخدمين فرصة لتخمين كلمات من 5 أحرف من خلال 6 مرات، وساهم انتشارها في جعل الكثير من المطورين يقومون بتقليدها ونشر تطبيقاتهم على متاجر الهواتف الذكية. وكانت تعتمد اللعبة على الإعلانات أو الاشتراكات في دخلها.

ستتوفر اللعبة من خلال الاستحواذ الجديد بشكل مجاني على نيويورك تايمز لتكون ربما بديلًا متطورًا للعبة الكلمات المتقاطعة عبر الإنترنت.

المصدر:

The New York Times