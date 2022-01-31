جوجل درايف سيوقف النسخ الاحتياطي المجاني لواتساب إذا تجاوزت المساحة 15 جيجابايت

تقترب رحلة النسخ الاحتياطي اللامحدود لمحتوى واتساب على جوجل درايف من النهاية مع تحديث جديد تستعد جوجل لإطلاقه في الفترة المقبلة.

وأشارت أحدث التقارير إلى أن جوجل ستسمح بالنسخ الاحتياطي لتطبيق واتساب من محادثات وصور ومقاطع فيديو بحد أعلى يصل 15 جيجابايت، وفي حال تجاوز حجم النسخ الاحتياطي هذه السعة سيتوجب على المستخدم شراء مساحة إضافية بمقابل على خدمة درايف.

كانت الشركة على مدار السنوات الماضية قد وفرت خدمة النسخ الاحتياطي اللامحدود لواتساب، لكن ربما ترغب في الفترة المقبلة من الاستفادة أكثر ماليًا عبر جعل المستخدمين يدفعون اشتراكات لخدمة درايف للحصول على مساحة إضافية في حال كان المحتوى الخاص بهم يتجاوز 15 جيجابايت.

يمكن القول إن مساحة 15 جيجابايت تعد كبيرة جدًا للغالبية العظمى من المستخدمين، لذلك في حال تطبيق خطة للدفع سيكون هناك نسبة ضئيلة ستتخذ خيار الدفع للحصول على مساحة إضافية.

المصدر:

Gadgets 360