آبل ستدعم فتح القفل باستخدام Face ID حتى عند ارتداء الكمامة

أطلقت شركة آبل النسخ التجريبية “بيتا” لأنظمة تشغيلها للمطورين، خاصة iOS 15.4 وmacOS Monterey 12.3 وiPadOS 15.4 ، لتوفر آبل من خلالها مزايا جديدة مرتقبة يمكن للجميع الحصول عليها عند إطلاق النسخة النهائية للجمهور.

ستكون الميزة الأبرز بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون هي دعم iOS 15.4 لفتح القفل عبر Face ID حتى عند ارتداء الكمامة، بعد أن كانت خاصية الحماية تستوجب رفع الكمامة للتعرف على الوجه.

وسيضيف النظام كذلك رموز إيموجي جديدة مثل شكل القلب باليدين وإيموجي الوقاية من الحسد وغيرها العديد من الرموز التعبيرية، بالإضافة ميزة تسمح بنسخ نص من العناصر باستخدام الكاميرا أثناء تشغيل تطبيق الملاحظات أو التذكيرات.

فيما سيضيف تحديث ماك عند توصيل جهاز ماك وآيباد لأول مرة إمكانية ظهور أيقونة الجهاز المتصل عند تحريك المؤشر إلى حافة الشاشة. كذلك سيضيف النظام إمكانية ترتيب الأجهزة بعد الاتصال من خلال “تفضيلات النظام” مثلما يتم الأمر عند الربط مع الشاشة الخارجية.