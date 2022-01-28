آبل تحقق مبيعات قياسية في الربع الأول من 2022 وصلت 124 مليار دولار

كشفت شركة آبل عن أرقامها المالية للربع الأول من العام المالي 2022، الذي انتهي في 25 ديسمبر 2021، محققة نتائج قياسية وتاريخية على مستوى المبيعات في معظم الأقسام.

واستطاعت الشركة جني 123.9 مليار دولار أمريكي من الإيرادات كرقم قياسي في تاريخها، وذلك بعد نمو المبيعات بنحو 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وقد ساهمت هذه الأرقام بوصول صافي الدخل للشركة لنحو 34.63 مليار دولار أمريكي وهو رقم قياسي كذلك في تاريخ الشركة.

ويعود الارتفاع الكبير في مبيعات آبل بفضل الرقم الضخم الذي حققته هواتف آيفون لأول مرة مع مبيعات وصلت 71.6 مليار دولار أمريكي، وكذلك وصول قسم الأجهزة القابلة للارتداء والماك والخدمات إلى أرقام ربعية قياسية.

لكن هذه المرة لم تأت “الرياح كما تشتهي السفن” لجميع المنتجات، حيث شهدت مبيعات أجهزة آيباد تراجعًا بنسبة 14% في الربع الأول من 2022، مقارنة مع نفس الفترة من 2021. وتعلل الشركة هذا الأمر بسبب الامداد الضعيف لقطع ومعدات الأجهزة في الفترة الماضية بسبب تأثيرات جائحة كورونا بكل تأكيد ما منعها من مواكبة الطلب بالشكل المطلوب.

أرقام آبل في الربع الأول من 2022:

مبيعات بقيمة 123.9 مليار دولار أمريكي.

نمو المبيعات 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

صافي الدخل بلغ 34.63 مليار دولار أمريكي.

مبيعات آيفون وصلت 71.6 مليار دولار أمريكي.

مبيعات ماك بلغت 10.9 مليار دولار أمريكي.

الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية والملحقات الأخرى ساهمت في 14.7 مليار دولار أمريكي.

نمو قطاع الخدمات 24% مع مبيعات وصلت 19.5 مليار دولار أمريكي.

تراجع مبيعات آيباد بنسبة 14%.

إعادة 27 مليار دولار أمريكي للمساهمين من قيمة صافي الدخل في الربع الأخير.

المصدر:

Apple