سامسونج تعلن عن إيرادات ربعية وسنوية قياسية في 2021

كشفت شركة سامسونج عن نتائج الربع الرابع والنتائج الكلية للعام 2021، الذي تكلل بتحقيق إيرادات قياسية على المستوى الربعي والسنوي.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الرابع من 2021 نحو 63.7 مليار دولار أمريكي (76.57 تريليون ون كوري جنوبي)، وهو أعلى رقم تصل إليه الشركة خلال ربع واحد في مسيرتها، وساهمت هذه الإيرادات بتحقيق دخل تشغيلي بلغ 11.5 مليار دولار امريكي (13.87 تريليون ون كوري جنوبي).

ورغم قيمة الدخل الكبيرة في الربع الماضي، إلا أنه كان أقل من الدخل للربع السابق له بسبب النثريات والإضافات التي قدمتها سامسونج لموظفيها في فترة عطلات نهاية العام.

وعلى مستوى 2021 ككل، أعلنت الشركة تعن تحقيق إيرادات بقيمة 232.5 مليار دولار أمريكي (279.6 تريليون ون كوري جنوبي)، ودخل تشغيلي بواقع 42.9 مليار دولار أمريكي (51.63 تريليون ون كوري جنوبي). ما يعني عام تاريخي من حيث الإيرادات السنوية لسامسونج.

وخلال الربع الرابع، شهدت الشركة تراجع مبيعات قسم رقاقات الذاكرة الذي يعد أكثر أقسامها درًا للأموال، على العكس مع قسم الهواتف والأجهزة الاستهلاكية بعد دمجهما معًا، حيث حقق مبيعات بقيمة 24 مليار دولار أمريكي (28.95 تريليون ون كوري جنوبي) ودخل تشغيلي وصل 2.2 مليار دولار أمريكي (2.66 تريليون ون كوري جنوبي).

أرقام سامسونج خلال الربع الرابع وعام 2021:

إيرادات ربعية بنحو 63.7 مليار دولار أمريكي (76.57 تريليون ون كوري جنوبي).

دخل تشغيلي في الربع الرابع وصل دخل 11.5 مليار دولار امريكي (13.87 تريليون ون كوري جنوبي).

إيرادات بقيمة 232.5 مليار دولار أمريكي (279.6 تريليون ون كوري جنوبي) خلال 2021.

دخل تشغيلي بواقع 42.9 مليار دولار أمريكي (51.63 تريليون ون كوري جنوبي) خلال 2021.

إيرادات قسم رقاقات الذاكرة 21.6 مليار دولار أمريكي (26.01 تريليون ون كوري جنوبي) في الربع الرابع.

أرباح قسم رقاقات الذاكرة 7.35 مليار دولار أمريكي (8.84 تريليون ون كوري جنوبي) في الربع الرابع.

قسم الهواتف والأجهزة الاستهلاكية حقق 24 مليار دولار أمريكي (28.95 تريليون ون كوري جنوبي) في الربع الرابع.

الدخل التشغيلي لقسم الهواتف والأجهزة الاستهلاكية وصل 2.2 مليار دولار أمريكي (2.66 تريليون ون كوري جنوبي).

تتوقع سامسونج نمو إيرادات الشركة خاصة على مستوى قسم رقاقات الذاكرة بشكل كبير في 2022 بسبب الطلب المرتفع عليها، كما تتوقع أيضًا نمو قسم الشاشات مع نيتها إطلاق العديد من الهواتف وكذلك الطلب المرتفع من الشركات الأخرى.

المصدر:

Samsung