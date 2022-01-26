سامسونج تكشف عن سلسلة جالكسي S22 في 9 فبراير

أعلنت شركة سامسونج عن إقامة مؤتمر Unpacked 2021 الأول لهذا العام في 9 فبراير المقبل، حيث ستكشف عن أول أجهزتها الرائدة لهذا العام.

سيقدم المؤتمر كما هي العادة في السنوات السابقة، أحدث هواتف سامسونج من سلسلة جالكسي S22، لكنها هذا العام ستأتي بشكل مختلف قليلًا عن سابقاتها خاصة مع النسخ ذات المواصفات الأعلى. فقد سبق ونشرت الشركة إعلانًا تشويقيًا يثير دمج سلسلتي S مع Note.

يأتي هذا الأمر بعد قيام الشركة بدعم القلم الذكي لأول مرة العام الماضي مع هاتف S21 Ultra، وتفضيلها إطلاق هواتف قابلة للطي في النصف الثاني من العام واستغلال العتاد المتاح من أشباه الموصلات بدلًا من استخدامه في سلسلة Note.

سيبدأ مؤتمر سامسونج في تمام الساعة 6:00 مساءً يوم الأربعاء 9 فبراير، وسيكون متاحًا للمشاهدة عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة وقنواتها للبث المباشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر:

Samsung