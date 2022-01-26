ديزني بلس قادمة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منتصف 2022

بعد طول انتظار، ستصل خدمة ديزني بلس (Disney+) رسميًا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في صيف العام الحالي 2022.

وستتوسع خدمة ديزني بلس لتصل 42 دولة جديدة و11 منطقة جغرافية منها 16 سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ تضم المملكة العربية السعودية، فلسطين، مصر، الإمارات، الأردن، لبنان، ليبيا، الكويت، العراق، البحرين، عمان، وتونس، واليمن، فضلًا عن المغرب والجزائر.

ورغم أنه لم يتم تحديد يوم محدد لهذا الإطلاق، إلا أن الجمهور أمام الكثير من الأعمال الكبيرة لاسيما فيما يتعلق بالأعمال المتعلقة بشخصيات مارفل للقصص المصورة، وعدد من الأعمال المهمة الأخرى من أفلام ومسلسلات، بجانب المكتبة الضخمة التي تمتلكها بعد عشرات السنوات من العمل على مختلف الأفلام والمسلسلات ومنها الرسوم المتحركة الكلاسيكية.

كانت ديزني تقدم بعمالها الخاصة بخدمة ديزني بلس في المنطقة بالتعاون مع شبكة OSN، لكن مع الإطلاق الرسمي للخدمة في المنطقة، فمن المنتظر أن تعرض أعمالها حصريًا على خدمتها الخاصة وتلغي بذلك الشراكة مع OSN.

المصدر:

Esquire