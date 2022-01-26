أرباح مايكروسوفت تنمو 21% بفضل النمو الكبير للخدمات السحابية

أعلنت مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2022، حيث تمكنت من تحقيق نمو في مبيعاتها بلغ 51.7 مليار دولار أمريكي بنمو وصل 20%، ساهمت بتحقيق دخل تشغيلي وصل 22.2 مليار دولار أمريكي بنمو 24%، وصافي دخل بقيمة 18.8 مليار دولار أمريكي بنمو 21% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الخدمات السحابية وخدمات أوفيس العام الأكبر في نمو أرباح الشركة ومبيعاتها، حيث حققت الخدمات السحابية نموًا وصل 26% فيما حققت خدمات أوفيس وخدمات الأعمال نموًا وصل 19%، وبمبيعات وصلت 18.3 مليار دولار أمريكي و15.9 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وشهدت نتائج الربع الثاني تحقيق نمو كبير في إيرادات مثل لينكدإن بواقع 37%، والإيرادات التي تحصل عليها مايكروسوفت من مصنعي أجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز وبواقع 25%. كما حققت الشركة نموًا في أقسام الأجهزة التي تطورها مثل إكس بوكس والخدمات المتعلقة به وسيرفيس والخدمات المتعلقة به، وبواقع 10% و8% تواليًا.

أرقام مايكروسوفت في الربع الثاني من عامها المالي 2022:

مبيعات بقيمة وصلت 51.7 مليار دولار أمريكي بنمو 20% عن الربع الثاني من 2021.

دخل تشغيلي بقيمة 22.2 مليار دولار أمريكي بنمو 24%.

صافي دخل بقيمة 18.8 مليار دولار أمريكي بنمو 21%.

مبيعات خدمات الأعمال وخدمات أوفيس بلغت 15.9 مليار دولار أمريكي بنمو 19%.

مبيعات الخدمات السحابية الذكية بلغت 18.3 مليار دولار أمريكي بنمو 26%.

خدمات الحوسبة الشخصية حققت 17.5 مليار دولار أمريكي بنمو 15%.

نمو لينكدإن 37%.

نمو إكس بوكس 10%.

نمو أجهزة سيرفيس 8%.

نمو الإعلانات من قسم البحث والأخبار 32%.

إعادة 10.9 مليار دولار أمريكي للمستثمرين في الربع الثاني من 2022، بنمو 9% عما حدث في العام الماضي.

المصدر:

Microsoft