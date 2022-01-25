ميتا تكشف عن الحاسوب الخارق RSC وتقول إنه سيكون الأسرع بالعالم فور الانتهاء منه منتصف 2022

كشفت شركة ميتا (فيس بوك سابقًا) عن الحاسوب الخارق الذي يركز على أبحاث الذكاء الاصطناعي AI Research SuperCluster (RSC) ، ويُعد على حد تعبيرها من الأسرع في العالم في الوقت الحالي وسيتفوق على الجميع عند الانتهاء منه بالكامل منتصف 2022.

تقول ميتا إن الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يعمل على مهام مثل ترجمة النصوص من لغات مختلفة أو المساعدة في التعرف على المحتوى الضار، لكن الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي سيتطلب حواسب خارقة يمكنها القيام بمليارات المليارات من العمليات في الثانية الواحدة.

وتشير الشركة إلى أن الكمبيوتر الخارق AI Research SuperCluster (RSC) سيتيح لها تطوير نماذج ذكاء اصطناعي وتقنيات تساعدها على التعلم من تريليونات الأمثلة والبيانات من مئات اللغات حول العالم، وذلك مثل تحليل النصوص والفيديو والصور في آن واحد بعدة لغات، نطوير أدوات واقع معزز جديدة، وغيرها من الأمور.

ويعتبر تدشين الجهاز الجديدة خطوة أساسية في طريق ميتا للتحول على عالم ميتافيرس والتركيز على التقنيات الجديدة التي تعتمد على تطبيقات ومنتجات الواقع والذكاء الاصطناعي.

وفي ظل قدرة الكمبيوتر الخارق الجديد من ميتا على تحليل مختلف البيانات بأكثر من لغة في وقت واحد، فإنه سيساعد في التعرف على المحتوى المنشور على منصتها بشكل أدق وبالتالي إمكانية مراقبته وحذفه في حال كان يضر بيئة الاستخدام أو يخالف السياسة، كما سيساعد في الحفاظ على نوعية المحتوى المنشور على منصاتها خلال التحول إلى عالم ميتافيرس.

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