تويتر تختبر خاصية لمشاركة التغريدات مع الأصدقاء المقربين فقط

امتدادًا لعملها على جعل المنصة أكثر تفاعلًا، بدأت تويتر اختبار خاصية جديدة تسمح بمشاركة التغريدات مع الأصدقاء المقربين فقط – أو نشرها بحيث لا يتمكن من رؤيتها سوى المقربين.

تتمثل الخاصية الجديدة في إمكانية إنشاء مجموعة بحد أقصى يصل 150 شخصًا، وعندما يتم كتابة تغريدة ما مخصصة لهذه المجموعة فلن يتمكن أي أحد من الخارج من رؤيتها، وستقتصر رؤيتها والتفاعل معها على الموجودين فيها، ما يجعلها تتشابه إلى حد ما مع المجموعات الخاصة على المنصات الأخرى مثل فيس بوك.

تطلق تويتر على الخاصة الجديدة اسم Flock وفقًا لما ذكره موقع The Verge، لكن من الممكن أن تصل للمستخدمين بتسمية مختلفة عند إطلاقها للجميع.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀



ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥

ℹ️ People won't be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022

المصدر:

The Verge