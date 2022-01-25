أول ساعة ذكية من جوجل ربما تصل في 26 مايو

ظهرت الكثير من التقارير والتسريبات حول عمل شركة جوجل لتطوير ساعة ذكية لتنضم إلى قائمتها من الأجهزة، لكن هذه التسريبات كانت تتحدث عن فكرة وجود الساعة وربما طرحها في 2022 لكن دون معلومات فعلية عن موعد وصولها.

لكن التسريب الأخير من جون بروسير، الذي سبق له الحديث عن الكثير من المعلومات الصحيحة والموثوقة لمختلف الشركات، يؤكد وصول ساعة بكسل في شهر مايو بالتزامن مع مؤتمر Google I/O السنوي للمطورين، والذي ربما يعقد في 26 من شهر مايو بالتحديد.

ويأتي هذا التسريب بعد عام كامل تقريبًا من حديث بروسير نفسه عن عمل جوجل على تطوير ساعة ذكية ضمن أجهزة بكسل.

المصدر:

Jon Prosser