سامسونج ربما تطرح هاتف جالكسي S22 Ultra بسعر أقل من الجيل السابق

نقترب من شهر فبراير حيث من المرجح إعلان شركة سامسونج عن سلسلة هواتف جالكسي S22 في بداية الشهر وعلى رأسها نسخة S22 Ultra ، وغالبًا في 8 فبراير وفقًا للعديد من التقارير التي ظهرت في الأيام الماضية.

وقبل الإعلان الرسمي عن الهواتف، ظهرت بعض التسريبات حول الأسعار المنتظرة للسلسة في أوروبا، وعلى ما يبدو أنها نسخة ألترا منها ستبدأ بسعر أقل من العام الماضي، ويعود ذلك بسبب فكرة الشركة توفير نسخة مع ذاكرة 8 جيجابايت عوضًا عن وجود جميع النسخ بذاكرة رام 12 جيجابايت.

ستكون مختلف النسخ من سلسلة جالكسي S22 بأسعار متشابهة مع الجيل السابق سواء كانت النسخة العادية أو بلس أو ألترا مع رام 12 جيجابايت على غير العادة من سامسونج، كما سيكون هذا العام أمام المستخدمين فرصة للحصول على نسخة ألترا مع رام 8 جيجابايت وبالتالي سعر أقل للهاتف الأقوى.

أسعار هواتف جالكسي S22 من سامسونج وفقًا للتسريبات:

هاتف S22 (8GB/128GB) بسعر 849 يورو.

هاتف S22 (12GB/256GB) بسعر 899 يورو.

هاتف S22 Plus (8GB/128GB) بسعر 1049 يورو.

هاتف S22 Plus (12GB/256GB) بسعر 1099 يورو.

هاتف Galaxy S22 Ultra (8GB/128GB) بسعر 1249 يورو.

هاتف Galaxy S22 Ultra (12GB/256GB) بسعر 1349 يورو.

هاتف Galaxy S22 Ultra (12GB/512GB) بسعر 1449 يورو

رغم أن سامسونج تقوم بالعادة برفع أسعار هواتفها بما يقارب 10% سنويًا مع كل نسخة، إلا أن التقرير الجديد يشير عكس ذلك وهو ربما يكون بسبب رغبة الشركة تشجيع المستخدمين على الشراء أكثر لبيع المزيد من النسخ. لكن سيكون علينا الانتظار أكثر هذه الأيام لمعرفة الأسعار الرسمية عند الكشف عن الأجهزة الجديدة في بداية الشهر المقبل.

المصدر:

Android Police