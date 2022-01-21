تيك توك تلحق انستجرام وتختبر خاصية الاشتراكات المدفوعة للمؤثرين

قامت انستجرام بالأمس بالكشف عن بداية اختبارها لخاصية جديدة تمكن المشاهير والمؤثرين من تحقيق المزيد من الدخل عبر صناعة المحتوى المدفوع للمتابعين، لتتبعها تيك توك اليوم بالإعلان عن خاصية جديدة لمستخدميها.

ستسمح الخاصية للمؤثرين والمشاهير على تيك توك تفعيل خاصية الاشتراك في حساباتهم، وبالتالي يمكنهم عرض محتوى حصري وخاص عبر حساباتهم بحيث لا يظهر سوى للمشتركين بمقابل مادي على عكس المحتوى العادي المتوفر للجميع.

بهذه الخاصية ستوفر الشركة المزيد من قنوات الدخل لمستخدميها وتشجعهم على صناعة المحتوى أكثر بطرق مختلفة، كما أنها ستكون مستفيدة جدًا من توفيرها سواء كان بسبب تشجيع المزيد من المستخدمين على صناعة المحتوى أكثر أو من خلال النسبة التي ستقتطعها من الاشتراكات.

المصدر:

TechCrunch