جوجل ستوقف النسخة المجانية من G Suite في الأول من يوليو

استمرت شركة جوجل بتقديم خدمتها المجانية من حزمة G Suite على مدار السنوات الماضية في الوقت الذي تركز فيه على تقديم كافة المزايا للمشتركين بمقابل، وهي ميزة خاصة للخدمة في نظر الكثيرون – الذي في الأساس يستخدمون الحزمة المجانية.

لكن جوجل ترغب بتغيير الأمر ودخول عهد جديد من خلال إلغاء النسخة المجانية وتحويل جميع الاشتراكات لتكون مدفوعة في الأول من شهر يوليو المقبل. وبالتالي سيكون على أي مستخدم التحول للخطة المدفوعة لتجنب فقدان أي بيانات خاصة به.

تأتي هذه التغيرات بعد إعادة الشركة تسمية علامتها التجارية من G Suite إلى Workspace، حيث تعمل على توفير المزيد من المزايا والخدمات وتحقيق أقصى استفادة منها في ظل التوجه الكبير نحو العمل من المنزل خاصة ما بعد جائحة كورونا.

يُشار أن حزمة Workspace للأعمال والشركات تبدأ باشتراكات من 6 دولارات أمريكية للمستخدم، لكن الشركة ستقدم خصم للذين كانوا يستعملون النسخة المجانية عند تحولهم للنسخة المدفوعة.

المصدر:

9to5Google