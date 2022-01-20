انستجرام تختبر خاصية جديدة لمساعدة صانعي المحتوى على تحقيق الدخل

بدأ تطبيق انستجرام توفير خاصية جديدة لمساعدة صانعي المحتوى على تحقيق الدخل من حساباتهم، تتمثل في اشتراك المستخدمين بمقابل مالي لمتابعة محتواهم.

وتتوفر الخاصية في الوقت الحالي لعدد من مشاهير التطبيق وصانعي المحتوى في الولايات المتحدة، لكن من المتوقع وصولها للمزيد منهم وكذلك خارج البلد في الفترة المقبلة خلال مراحل متقدمة من عملية الاختبار.

تسمح الخاصية الجديدة لصانعي المحتوى من نشر محتوى خاص أو قصص وكذلك عمل بث مباشر عبر حساباتهم لكن ليس لجميع المستخدمين، حيث يمكن لأولئك الذين يشتركون ويدفعون مقابل مالي من مشاهدة هذا النوع من المحتوى – الذي يحدده صاحب الحساب نفسه.

وتعد هذه الخاصية متوفرة في عدد من المنصات مثل يوتيوب وتويتش وسبق لتويتر تقديم خاصية شبيهة منها، لكنها تصل لأول مرة على انستجرام في ظل سعي الشركة لتحفيز المزيد من المستخدمين على صناعة المحتوى من خلالها.

المصدر:

Instagram