أوبرا تطلق متصفح Crypto Browser مع محفظة لتبادل الأصول الرقمية

ترغب أوبرا بإثبات تواجدها بين شركات تطوير المتصفحات أكثر من خلال التوجه مع التيار مع إطلاقها متصفح ويب ” Crypto Browser” الجديد، الذي تقول إنه متصفح ويب3 (Web3) لبداية مرحلة جديدة تعتمد في معظمها على تقنيات البلوك تشين، حيث بدأت مشروع تطوير متصفح يعتمد على البلوك تشين في 2018 لكنه أصبح متوفرًا الآن للجميع.

سيوفر المتصفح الخاص بأوبرا محفظة رقمية ذاتية، بحيث تتيح الوصول إلى العملات الرقمية ومحتوى NFT ومبادلته بسهولة، بجانب توفير الدعم للتطبيقات المبنية على أساس اللامركزية.

كانت أوبرا قد أعلنت مؤخرًا قبولها التبرعات والمساهمات من خلال العملات الرقمية المشفرة لمساعدتها على تطوير منتجات جديدة لاسيما متصفحات الويب للمستخدمين، وهي بذلك توفر دعمًا مهمًا لهذه العملات كواحدة من الشركات الكبرى في تطوير التطبيقات والبرمجيات.

سيتوفر متصفح Crypto Browser على نطاق واسع للمستخدمين، حيث سيتاح على هواتف أندرويد وأجهزة الحاسوب العاملة بنظامي ويندوز وماك.

المصدر:

Opera