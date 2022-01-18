مايكروسوفت تستحوذ على Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار

أعلنت شركة مايكروسوفت استحواذها على Activision Blizzard ، شركة تطوير الألعاب الأمريكية، مقابل 68.7 مليار دولار أمريكي، كآخر عمليات الاستحواذ الخاصة بها لقطاع الألعاب.

ستقوم الشركة بدفع قيمة الصفقة بالكامل نقدًا وفقًا لبيانها وبواقع 95 دولارًا أمريكيًا لكل سهم – كونها شركة عامة مطروحة في بورصة ناسداك.

تُعد صفقة الاستحواذ من الأكبر في هذا القطاع على الإطلاق، لكنها ستساعد مايكروسوفت في تعزيز مكانتها في قطاع الألعاب كمنافس شرس لسوني، وستقوم بموجب هذه الصفقة بتوفير المزيد من الألعاب إلى خدمة Game Pass السحابية خاصة وأن العديد من الألعاب الشهيرة ستصبح مملوكة لها.

تمتلك شركة Activision Blizzard استديوهات تطوير ألعاب في العديد من الدول حول العالم وتضم أكثر من 10 آلاف موظف فيها، وسبق لها تطوير ألعاب شهيرة أبرزها Call of Duty، World of Warcraft، و Candy Crush، Overwatch، Diablo ، وغيرها من الألعاب ذائعة الصيت.

كما أن الصفقة ستساهم بتقديم مايكروسوفت للمزيد من الألعاب على الهواتف الذكية للمنافسة في هذا القطاع الذي ينمو بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وذلك بجانب تقديمها خدمات الألعاب السحابية وأجهزة إكس بوكس، والألعاب عبر أجهزة الكمبيوتر عبر نظام ويندوز.

من المتوقع أن تتم صفقة الاستحواذ على Activision Blizzard في فترة لا تتجاوز يونيو 2023، بسبب الحاجة لإتمام المعاملات القانونية والتجارية الخاصة بها. فيما سيبقى مديرها التنفيذي، بوبي كوتيك، في منصبه حتى الاستحواذ وبعد إتمام الصفقة.

المصدر:

Microsoft