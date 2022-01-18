خدمة مايكروسوفت Game Pass تتجاوز 25 مليون مشترك

بالتزامن مع استحواذها على شركة تطوير الألعاب Activision Blizzard في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 68.7 مليار دولار أمريكي، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تجاوز خدمة ألعابها السحابية Game Pass حاجز 25 مليون مشترك.

بهذا الرقم تمكنت مايكروسوفت من تحقيق نمو قدره 39% مقارنة مع العام السابق حين بلغ عدد المشتركين 18 مليونًا، وهو رقم ضخم بشكل عام لكنه يأتي أقل من توقعاتها. وتوقعت الشركة تحقيق نموًا قدره 48% على أساس سنوي. وقد وضعت نصب أعينها تحقيق ذلك الهدف في نهاية العام المالي لها بشهر يونيو الماضي، لكن وقتها بلغ النمو في عدد المشتركين 37%.

تتواجد خدمة Game Pass على مختلف المنصات من أجهزة إكس بوكس أو كمبيوتر، لكن الشركة لم تتحدث عن عدد المستخدمين على كل منصة أو النمو الخاص بذلك، إلا أن استحواذها على Activision Blizzard من المفترض أن يرفع عدد الاشتراكات على مختلف المنصات بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة.

المصدر:

Axios