Everdome تطلق عالم ميتافيرس الأكثر واقعية على الإطلاق

يعاود مبتكرو مشروع Metahero المستقبلي البناء مرة أخرى، عبر إعلانهم عن إطلاقهم القادم لـEverdome.io، وهو مشروع مبني على تقنيات الواقع لعالم ميتافيرس حيث سيدمج تقنية المسح في Metahero بعالم ميتافيرس في تجربة لم يسبق لها مثيل.

وتهدف Everdome بفضل قدراتها التقنية الثورية إلى إنشاء أكثر العوالم واقعية لتجمع العلامات التجارية والأشخاص معًا، بهدف بناء تجربة web3 ذات جودة الأعلى.

سيكون مشروع Everdome أكثر العوالم واقعية في فضاء الميتافيرس، حيث سيتمكن الأشخاص والعلامات التجارية والشركات التي تتطلع إلى الترويج لخدماتها أو علاماتها التجارية أو منتجاتها بأعلى جودة من جعل مشروع Everdome المكان الأمثل لعرض تجربتهم بأفضل صورة.

وتعليقًا على الإطلاق، قال روب جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركةEverdome و Metahero: “سيكون مستقبل الإنترنت محطة استكشاف شاملة لحواسنا، ووجهة قائمة بذاتها تتجاوز كونها مجرد أداة كما هي الآن. وشرع فريقنا بهذه العقلية في توفير فرصة لكل من يهتم بتجربة النسخة الواقعية جدًا في عالم الميتافيرس”.





Everdome



Everdome – القِبب الافتراضية

كجزء من الكون الشامل الذي يتضمن مشروعيّ Metahero وWDW، ستعمل Everdome كوجهة لتكوين الأفاتار فائقة الدقة في Metahero/WDW والعناصر الممسوحة ضوئيًا في العالم الحقيقي. وستوفر Everdome وجهةً لتقنيات Metahero الرائعة للعيش والتفاعل والازدهار. وستنتقل الشركة بمشروع Metahero من البداية إلى عالم الميتافيرس، إلى جانب Everdome في تجربة web3 في كل مكان، لدرجة أنكم عندما تخلعون نظارة الواقع الافتراضي لن تستطيعوا التفريق بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي.

ستوفر Everdome مساحة في قبة المقر الرئيسي لها باعتبارها القبة المركزية للشركة على سطح المريخ. إضافةً إلى ذلك، ستُتاح للمجتمعات المهتمة بإنشاء قبتها الخاصة الفرصة للحصول على قبة بسمات العلامة التجارية والمزايا المخصصة التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم.

عروض Everdome

يشار إليها باسم عروض “عقارات القِبب الافتراضية”، حيث ستوفر Everdome مكانًا للأفراد والشركات والعلامات التجارية والمجتمعات وأي شخص مهتم بعالم ميتافيرس ليستمتعوا بتجربة ويب واقعية للغاية لشراء وبيع الأراضي واستئجار العقارات وبناء واجهات المتاجر وحتى إدارة الأسواق للعملاء الحاليين والجُدد.

سوق #الميتافيرس

يستقطب عالم الميتافيرس اليوم اهتمامًا كبيرًا. ومع تحول اسم شركة فيس بوك إلى ميتا واستثمار شركة مايكروسوفت بالملايين، ونشاط السوق الذي ارتفع بفضل اهتمام شركات مثل Roblox وNvidia وDecentraland، أصبح من الواضح أن السوق غدا جاهزًا لهذا التغيير الجديد والشامل في تجربة الإنترنت.

الجميع يطرح سؤالًا: “كيف” سيتم بناء عالم الميتافيرس؟ هذا يعني أن مرحلة التفكير المنطقي فيما “إذا” كان سيتم بناء عالم الميتافيرس قد تم تجاوزها.

وفي هذا الإطار، قال بالي سينغ، رئيس التسويق في مشروع Metahero: “يعتبر الميتافيرس مرحلة تغيير نموذجية في طريقة تفاعل الشركات والمستهلكين والحكومات والمنظمات مع أصحاب المصلحة ومع بعضهم البعض. وسيكون مشروع Metahero في طليعة المستفيدين من هذه التقنية الجديدة والمبتكرة لتقديم تجارب أكثر عمقًا للعملاء. وجميعنا اليوم في بداية هذه الرحلة المشوقة ونريد أن يستفيد الآخرون من إمكانياتها غير المحدودة”.

هناك العديد من الأسواق التي دخلت بالفعل أو تُظهر اهتمامًا كبيرًا بعالم الميتافيرس، لكن يتطلّع الأوائل الذين تبنّوا هذه التقنية إلى شراء الأراضي من أجل الاستعداد لتلبية احتياجات الجماهير من مختلف الفئات.

NFT / سوق المنتجات.

التسويق الرقمي.

الألعاب الإلكترونية / أسواق الألعاب.

الواقع الافتراضي / الواقع المعزز.

فترة البيع المسبق والإطلاق في Everdome

سيكون العدد الأولي للتوكِن هو 100B Everdome مع آليات قَفل مختلفة للحد من مخططات الضخ والتفريغ. ستستضيف توكِن Everdome في شهر يناير مزاد البيع المسبق الخاص والمتاح حصريًا لمالكي توكِن HERO (Metahero)، ويليه مزاد البيع المسبق الثانِ على منصات Tenset Gems. ومن يستوفوا قواعد البيع المسبق لدى Everdome (الذين يمتلكون توكِن HERO) أو لديهم اشتراك في Tenset TGLP ستتاح لهم الفرصة للمشاركة.

ستُطلق Everdome للعلن في شهر فبراير، وستتم إضافة جزء من الأموال التي تم جمعها أثناء فترة البيع المسبق إلى السيولة الخاصة بمرحلة الإطلاق.