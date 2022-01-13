مايكروسوفت أوقفت إنتاج أجهزة Xbox One للتركيز على Xbox Series X|S

يبدو أن معاناة مايكروسوفت في إنتاج أجهزة إكس بوكس Xbox Series X|S بالأعداد المطلوبة تسببت بنهاية الجيل السابق قبل فوات الأوان، حيث أوقفت الشركة إنتاج أجهزة Xbox One وربما لن تعود لإنتاجها مرة أخرى.

وتعاني سوني ومايكروسوفت منذ عامين في إنتاج الأعداد المطلوبة من أجهزة ألعاب الجيل الجديد من الألعاب بسبب شح إنتاج الرقاقات وأشباه الموصلات، لكنهما في نفس الوقت استمرتا في إنتاج نسخ الجيل القديم كما هي العادة ليتوفر للمستخدمين الذي يبحثون عن خيارات أقل ثمنًا أو بسيطة، لكن هذا الأمر يبدو أنه انتهى بالنسبة لمايكروسوفت منذ عام.

وترغب مايكروسوفت من هذه الخطوة التركيز أكثر على إنتاج أجهزة إكس بوكس الجديدة Xbox Series X|S خاصة مع الطلب الكبير من المستخدمين عليها، وبالتالي ستسمح لها باستخدام بعض أشباه الموصلات والعتاد الممكن في Xbox One المفترض صنعها في الأجهزة الجديدة، ما يمكنها من إنتاج المزيد منها للمستخدمين.

هذه الخطوة بما نرى سوني كذلك تقوم بها، حيث تعمل الشركة اليابانية على إنتاج أجهزة بلايستيشن 4 القديمة في الوقت الذي تعمل فيه على تطوير أجهزة بلايستيشن 5. لكن من الممكن أن يساهم شح أشباه الموصلات في السوق إلى تحفيزها على وقف إنتاج الجيل القديم والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة للتركيز على الجيل الجديد، خاصة وأنها غير قادرة على مواكبة الطلب على أجهزتها منذ إطلاقها في 2020.

المصدر:

Engadget