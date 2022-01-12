نجوم ومشاهير بينهم الملاكم فلويد مايويذر يواجهون قضايا بسبب الترويج لعملة EthereumMax الرقمية

يواجه عديد النجوم والمشاهير في الولايات المتحدة قضايا بسبب عملة رقمية مشفرة جديدة باسم EthereumMax كانوا قد سبق لهم الترويج لها.

ويشير تقرير من Finbold إلى أن عدد من المدعين قاموا برفع قضايا على مجموعة من المشاهير والنجوم بينهم الملاكم الشهير فلويد مايويذر، وكيم كاردشيان، ونجم السلة بول بيرس، بسبب ترويجهم لعملة رقمية جديدة وتسببهم بخسارة المستثمرين فيها لاحقًا.

وتتهم الدعوى أي شخص قام بالاستثمار في عملة EthereumMax بين 14 مايو و27 يونيو 2021، حيث قام العديد من المشاهير بالترويج للعملة على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ما دفع متابعيهم للاستثمار في العملة، لكن بعدها قام المستثمرين الأساسيين ببيع المبالغ التي يملكونها بعد الطلب الكبير ما ساهم بانخفاض قيمة العملة باليوم التالي إلى 98% وخسارة المستثمرين الجدد معظم أموالهم.

يعلل الادعاء سبب خسارة الأموال إلى ترويج المشاهير وكونها فخ أوقع بهم، لكن الحقيقة أن هذه الخسائر بسبب المستثمرين أنفسهم لعدم تحريهم من العملة قبل الاستثمار، وبالتالي من الممكن أن تنتهي القضية دون عواقب على المروجين.

المصدر:

Finbold