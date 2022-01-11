ون بلس تكشف عن هاتف OnePlus 10 Pro بسعر يبدأ من 740 دولارًا

كما كان منتظرًا، كشف شركة ون بلس بشكل رسمي عن أحدث هواتفها المتمثل في OnePlus 10 Pro رفقة شاشة بقياس 6.7 بوصة وأحدث معالجات كوالكوم، وأسعار تبدأ من 740 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

يتميز هاتف ون بلس الجديد بتصميم نحيف مع شاشة مسطحة وزوايا دائرية، ونظام كاميرا على شكل مربع في جانب الشق العلوي ويحوي 3 كاميرات ومستشعر، مع شعار الشركة في منتصف الجهة الخلفية. وتأتي الكاميرات بدقة 48 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، و50 ميجابكسل للعدسة الواسعة، و8 ميجابكسل لعدسة التقريب والتركيز، بجانب مستشعر AF، ودعم تقنية لتحسين التصوير من Hasselblad التي أصبحت تطور كاميرات هواتف ون بلس مؤخرًا، وهذه الكاميرا تدعم التقريب حتى 30 مرة رقميًا وتدعم تصوير فيديو 4K على 120 إطارًا في الثانية، و8K على 30 إطارًا في الثانية.

فيما يتواجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابكسل تدعم تقنية التعرف على الوجه، وتأتي على شكل ثقب في الزواية العلوية من الهاتف وليس في المنتصف كما هو الحال مع الهواتف الرائدة من الشركات الأخرى.

أما الشاشة، فتأتي مسطحة بتقنية OLED LTPO قياس 6.7 بوصة مع دقة QHD+، وتتسم الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وحساسية لمس 360 هرتز، كما تدعم تقنية AOD وتقنية HDR10+، وتقدم سطوعًا يصل 1,300 وحدة إضاءة وألوان 10 بت. كذلك تأتي بطبقة زجاج حماية Gorilla Glass 7.

يضيف الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، مع ذاكرة رام بخيارات 8 جيجابايت و12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1 بخيارات 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

وبجانب ذلك، يضيف الهاتف بطارية 5,000 ملي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع 80 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، والشحن العكسي.

مواصفات أخرى مع هاتف ون بلس OnePlus 10 Pro:

أندرويد 12.

واجهة مستخدم OxygenOS 12.

دعم الجيل الخامس بفضل معالج كوالكوم.

دعم WiFi 6.

دعم بلوتوث 5.2.

تقنية GPS مزدوج.

دعم شريحتي اتصال.

دعم سماعتي ستيريو.

دعم تقنية Dolby Atmos.

تقنية Hyperboost لتحسين تجربة الألعاب.

دعم تقنية NFC.

أسعار هاتف ون بلس الجديد:

نسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين بسعر 740 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

نسخة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين بسعر 785 دولارًا أمريكيًا.

نسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين بسعر 830 دولارًا أمريكيًا.

المصدر:

OnePlus.com