استحواذ Take-Two على Zynga مقابل 12.7 مليار دولار

قامت شركة Take-Two المتخصصة في تطوير ألعاب الحاسوب ومالكة عدة علامات تجارية واستديوهات ألعاب عن استحواذها على مطورة ألعاب الهواتف الشهيرة، Zynga.

ووصلت قيمة الاستحواذ المتفق عليه من الشركتين إلى 12.7 مليار دولار أمريكي، لتصبح بذلك Take-Two واحدة من أكبر شركات تطوير الألعاب في العالم مع التوسع من ألعاب الحاسوب إلى ألعاب الهواتف الذكية من خلال الاستحواذ.

تمتلك Take-Two شركات مثل Rockstar Games، و Codemasters، و2K، وسبق لها تطوير ألعاب مثل Grand Theft Auto، و Red Dead Redembtion.

فيما تعتبر Zynga واحدة من ألمع شركات تطوير الألعاب للهواتف الذكية من خلال ألعاب مثل FarmVille وCSR Racing، وسبق لها خلال الفترة الماضية الاستحواذ على استديوهات ألعاب مختلفة لتعزيز مكانتها في السوق بينها مطورة لعبة Torchlight 3.

المصدر:

business wire