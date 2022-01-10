هونر تكشف عن أول هواتفها القابلة للطي HONOR Magic V مع شاشة داخلية بقياس 7.9 بوصة

تبعت شركة هونر خطى سامسونج وشاومي وهواوي في إطلاق الهواتف القابلة للطي رسميًا مع إعلانها عن أول هاتف قابل للطي حمل اسم HONOR Magic V مع شاشتين داخلية وخارجية وأحدث معالجات كوالكوم ونظام تشغيل أندرويد 12.

يحمل الهاتف شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.9 بوصة من نوع OLED بدقة OXGA+ مع أبعاد 10:3:9، وهي تدعم معدل تحديث 90 هرتز وتقنية HDR10+ ما يعني أنها من سامسونج. كما يحمل شاشة خارجية بقياس 6.45 بوصة من نوع OLED بدقة FHD+، تأتي مع أبعاد 21:3:9، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+.

وقد جاء الهاتف مدعمًا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen1 بدقة تصنيع 4 نانومتر، بجانب ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزينية UFS 3.1 بخيارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

أما على مستوى الكاميرا، فيأتي هاتف HONOR Magic V مع نظام كاميرا رئيسي ثلاثي مع عدسات بدقة 50 ميجابكسل للرئيسية، والواسعة والرقمية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، وتضيف هذه الكاميرات دقة تقريب رقمية 10 مرات. ويضيف الهاتف كاميرا داخلية أمامية بدقة 42 ميجابكسل للشاشة القابلة للطي، ومثلها على الشاشة الخارجية تدعم تقنية التعرف على الوجه.

ويضيف الهاتف كذلك بطارية 4,750 ملي أمبير/ ساعة مع دعم الشحن السريع 66 واط ليشحن كامل البطارية خلال 40 دقيقة.

مزايا أخرى في هاتف هونر HONOR Magic V:

نظام أندرويد 12 مع واجهة المستخدم Magic UI 6.

دعم الجيل الخامس 5G.

مستشعر بصمة على الجانب.

دعم شريحتي اتصال.

نظام تبريد خاص.

وضع الاتصال بالحاسوب.

تقنية GPU Turbo X لتحسين أداء الرسومات.

تقنية الشاشة IMAX.

توفير شريحة مخصصة للحماية والأمان.

دعم 3 ميكروفونات صوت.

سماعات ستيريو.

دعم تقنية WiFi 6.

دعم بلوتوث 5.2.

دعم تقنية GPS مزدوج.

دعم تقنية NFC.

سيتوفر هاتف هونر HONOR Magic V في هذا الشهر بسعر يبدأ من 1569 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين، وبسعر 1725 دولارًا أمريكيًا لنسخة 512 جيجابايت، وسيتاح بثلاثة ألوان تشمل الأسود والفضي والبرتقالي.

المصدر:

Honor