تطبيق كامبسي يضيف خريطة جديدة للمساعدة في التواصل بين المستخدمين والمزيد

حصل تطبيق كامبسي الذي يوفر منصة خاصة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والأسئلة المتعلقة بالسفر والسياحة على تحديثات جديدة مع العام الجديد، بما فيها إضافة المزيد من التحسينات على التطبيق وطريقة الاستخدام.

وقام التطبيق بإضافة خريطة مستخدمي كامبسي، التي تساعد المستخدمين في التوصل بين بعضهم البعض في المدينة المتواجدين فيها، وذلك لتسهيل الطريق أمامهم للحصول على تجربة أفضل.

كما أضاف تطبيق كامبسي خيارات تسمح بإمكانية البحث داخل التطبيق باستخدام الوسوم “الهاشتاغ” لمساعدة المستخدمين على الوصول للمعلومات والمحتوى المتعلقة بالوسم المراد البحث عنه والمكان الذي يرغب المستخدم بزيارته.

هذا وأضاف التطبيق مجموعة من التحسينات على التصميم وطريقة الاستخدام لتحسين تجربة المستخدمين وتسهيل الوصول للمحتوى في بعض الصفحات.