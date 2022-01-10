آبل ربما تطلق هاتف آيفون SE يدعم الجيل الخامس في الربع الثاني

تحدثت تقارير صحفية جديدة عن نية شركة آبل إطلاق هاتف آيفون فئة SE في الربع الثاني من هذا العام، لكن هذا الهاتف على غير العادة سيدعم تقنية الجيل الخامس كما هو الحال مع الهواتف الأقوى السابقة من سلسلة آيفون 13.

ووفقًا للتقرير من مارك غورمان، من بلومبيرغ، فإن آبل تستعد لطرح الجيل الثالث من هواتف آيفون SE في شهر مارس أو أبريل القادمين، وسيحمل معالج جديد أقوى من الجيل السابق وربما يكون A15 الذي ظهر مسبقًا مع سلسلة 13، بجانب دعم تقنية الجيل الخامس لأول مرة مع هذه الفئة وهو الأمر الذي ربما يصاحبه بطارية أكبر لتوفر تجربة استخدام جيدة مع الاستهلاك الكبير الخاص بتقنية الجيل الخامس على الهواتف.

تعتبر سلسلة SE أقرب لتكون هواتف فئة متوسطة من آبل، حيث تحمل تصميمات شبيهة بآيفون 8، كما توفر عتاد أقل مقارنة من النسخ الأخيرة التي تطرحها، وفي نفس الوقت يأتي بأسعار أقل بشكل ملحوظ مقارنة مع الهواتف الأقوى.

ولن يكون الجيل الخامس هو الميزة الإضافية الوحيدة المهمة بجانب المعالج وفقًا للتقرير، حيث من المرجح توفير خيار سعة تخزين تصل 128 جيجابايت بعد أن كانت النسخ السابقة تأتي مع سعة تخزين 64 جيجابايت. فيما من المرجح الحفاظ على تصميم مقارب للنسخ السابقة على عكس الهواتف الأقوى التي تأتي بتصميم نحيف وحواف متناهية الصغر.

المصدر:

Bloomberg